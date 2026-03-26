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Новини Тіньовий флот Росії
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Канада додала до свого санкційного списку ще 100 суден "тіньового флоту" РФ

Канада розширила санкції проти тіньового флоту РФ

Канада запровадила додаткові санкції щодо 100 суден російського "тіньового флоту".

Про це йдеться в прес-релізі МЗС Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Ще 100 суден

"Для подальшого посилення заходів із протидії ухиленню Росії від санкцій Канада додає до свого списку санкцій ще 100 суден із "тіньового флоту" Росії", - йдеться в повідомленні.

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Доходи РФ 

У МЗС Канади зауважують, що Росія продовжує покладатися на доходи від нафти й газу для фінансування бойових дій в Україні, використовуючи мережу суден і допоміжних організацій, переважно нафтових танкерів, відомих як "тіньовий флот", для транспортування санкційних товарів і сировини, включно з нафтою, до країни в усьому світі.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії щодо фінансування воєнних дій, уникаючи при цьому непотрібної шкоди для звичайних людей", - додали в канадському міністерстві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна працює з європейськими країнами над законодавчим врегулюванням, яке б дозволило не лише зупиняти судна "тіньового флоту", але й блокувати їх та конфісковувати нафту.

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