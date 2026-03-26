Канада додала до свого санкційного списку ще 100 суден "тіньового флоту" РФ

Канада запровадила додаткові санкції щодо 100 суден російського "тіньового флоту".

Про це йдеться в прес-релізі МЗС Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Ще 100 суден

"Для подальшого посилення заходів із протидії ухиленню Росії від санкцій Канада додає до свого списку санкцій ще 100 суден із "тіньового флоту" Росії", - йдеться в повідомленні.

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Доходи РФ

У МЗС Канади зауважують, що Росія продовжує покладатися на доходи від нафти й газу для фінансування бойових дій в Україні, використовуючи мережу суден і допоміжних організацій, переважно нафтових танкерів, відомих як "тіньовий флот", для транспортування санкційних товарів і сировини, включно з нафтою, до країни в усьому світі.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити можливості Росії щодо фінансування воєнних дій, уникаючи при цьому непотрібної шкоди для звичайних людей", - додали в канадському міністерстві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна працює з європейськими країнами над законодавчим врегулюванням, яке б дозволило не лише зупиняти судна "тіньового флоту", але й блокувати їх та конфісковувати нафту.