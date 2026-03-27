Сибіга і Рубіо обговорили мирний процес і події на Близькому Сході
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Мирні зусилля
Сибіга наголосив, що роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою.
"Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну", - зазначив міністр.
Події на Близькому Сході
Крім того, сторони також говорили про події на Близькому Сході.
За словами Сибіги, позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І обидва мають зазнати консолідованого тиску.
"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора.
Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", – додав Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль