Сибіга і Рубіо обговорили мирний процес і події на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Мирні зусилля

Сибіга наголосив, що роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою.

"Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим для того, щоб змусити Москву припинити війну", - зазначив міністр.

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Події на Близькому Сході

Крім того, сторони також говорили про події на Близькому Сході.

За словами Сибіги, позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І обидва мають зазнати консолідованого тиску.

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"Практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора.



Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", – додав Сибіга.

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