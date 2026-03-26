Крупный обмен пленными возможен на Пасху, — Буданов

обмін

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил надежду, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоится на Пасху, 12 апреля. 

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном четвертой годовщине работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

Обмен пленными

"Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно", — заявил Буданов во время своего выступления.

Планы по проведению пасхального обмена также подтвердила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. По ее словам, мы "ждем [обмена] со дня на день", ведь переговорные команды "договорились об основных вещах, остались детали".

"Все зависит от российской стороны. Украинская сторона все отработала, все, что зависело от нас, — мы все сделали. Ждем, пока российская сторона выполнит свою часть обязательств", — сказала она.

Буданов также утверждает, что Третья мировая война уже давно идет и началась она в Украине. Он подчеркнул невозможность предсказать финал этой трагической ситуации.

Он ответил на вопрос, верит ли он в успех переговорного процесса:

"Я никогда не занимаюсь делами, в которые не верю. Могут быть разные результаты, но если не веришь, то нет смысла заниматься. Я верю".

Глава Офиса президента заявил, что, несмотря на определенную задержку, переговорный процесс продолжается. Буданов также подтвердил, что главной точкой разногласий сторон остается вопрос Донбасса.

  • Напомним, последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 5 и 6 марта. Тогда из российского плена вернулись 500 украинцев — военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, ГПСУ и НГУ.

де кава в Криму ? )) ..балабол zельоний
26.03.2026 20:37 Ответить
Каву в Криму обіцяв Подоляк, а Буданов обіцяв хвилі мобілізації в рф
26.03.2026 20:41 Ответить
Единственный плюс от "переговоров".
26.03.2026 20:40 Ответить
Дай Боже!!!
26.03.2026 20:43 Ответить
Первым обещал пить кофе в Крыму буданов в 2023 г. А потом и миша подоляк подключился!
26.03.2026 20:53 Ответить
А розповідали, що такі справи ******* тишу! Але буданов вирішив пропіритись наперед ще не здійснивши обміну і не владнавших всіх деталей.
Молимося за звільнення наших людей!
26.03.2026 20:53 Ответить
Ей! То що з вагнергейтом? Не було операції!?!?!?)))))))
26.03.2026 21:09 Ответить
Буданов чому замовчує, чи будуть нарешті включені до списків на обмін, оті - єрмак з татаровим і гетьманцевим???
Бакай зхвильований з родичами єрмака!!
26.03.2026 21:10 Ответить
Яку куйню втирають українському народу..."Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно", - заявив Буданов під час свого виступу. І ТУТ ЖЕ дає зрозуміти.що від них рівним рахунком незалежить нікуя...""Усе залежить від російської сторони. Українська сторона все відпрацювала, все, що було від нас залежне, - ми все зробили. Чекаємо, поки російська сторона виконає свою частину зобов'язань", - сказала вона.Це хто 3,14дерації роздає зобовязання???Верещук з Будановим???
26.03.2026 21:13 Ответить
 
 