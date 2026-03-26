Крупный обмен пленными возможен на Пасху, — Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил надежду, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоится на Пасху, 12 апреля.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном четвертой годовщине работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ.

Обмен пленными

"Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно", — заявил Буданов во время своего выступления.

Планы по проведению пасхального обмена также подтвердила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. По ее словам, мы "ждем [обмена] со дня на день", ведь переговорные команды "договорились об основных вещах, остались детали".

"Все зависит от российской стороны. Украинская сторона все отработала, все, что зависело от нас, — мы все сделали. Ждем, пока российская сторона выполнит свою часть обязательств", — сказала она.

Мирный процесс

Буданов также утверждает, что Третья мировая война уже давно идет и началась она в Украине. Он подчеркнул невозможность предсказать финал этой трагической ситуации.

Он ответил на вопрос, верит ли он в успех переговорного процесса:

"Я никогда не занимаюсь делами, в которые не верю. Могут быть разные результаты, но если не веришь, то нет смысла заниматься. Я верю".

Глава Офиса президента заявил, что, несмотря на определенную задержку, переговорный процесс продолжается. Буданов также подтвердил, что главной точкой разногласий сторон остается вопрос Донбасса.

