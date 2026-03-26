Великий обмін полоненими можливий на Великдень, - Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що новий обмін військовополоненими між Росією та Україною відбудеться на Великдень, 12 квітня.

Про це він заявив на заході до четвертої річниці роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

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Обмін полоненими

"Я дуже сподіваюсь, що на Великдень ми всі побачимо великий обмін, а ми зробимо для цього все, що потрібно", - заявив Буданов під час свого виступу.

Плани на проведення великоднього обміну також підтвердила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, ми "чекаємо [обміну] з дня на день", адже переговорні команди "домовилися про основні речі, лишилися деталі".

"Усе залежить від російської сторони. Українська сторона все відпрацювала, все, що було від нас залежне, — ми все зробили. Чекаємо, поки російська сторона виконає свою частину зобов’язань", - сказала вона.

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Мирний процес

Буданов також стверджує, що Третя світова війна вже давно йде і розпочалась вона в Україні. Він наголосив на неможливості передбачити фінал цієї трагічної ситуації.

Він відповів на запитання, чи вірить в успішність переговорного процесу:

"Я ніколи не займаюсь справами, в які я не вірю. Можуть бути різні результати, але якщо не віриш, то немає сенсу займатися. Я вірю".

Глава Офісу президента заявив, що попри певну затримку, перемовний процес триває. Буданов також підтвердив, що головною точкою незгоди сторін залишається питання Донбасу.

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