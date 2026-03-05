УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими
1 916 8

Усі звільнені військові потребують термінової медичної допомоги, - Лубінець

Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?

Усі звільнені військовополонені потребують термінової медичної допомоги, — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, коментуючи стан захисників України, яких звільнили з російських катівень, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стан звільнених військових

За словами омбудсмана, багато військових мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Ми зафіксували хлопців із виразками на ногах. Практично всі виснажені, з явними ознаками втрати критичної маси тіла", — зазначив Лубінець.

Частині звільнених потрібна не лише медична, а й термінова психологічна допомога. Військових утримували без достатньої кількості їжі та води, а медичну допомогу їм не надавали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні вже вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них 409 – цивільні, - Лубінець

Обмін полоненими 5 березня

  • Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
  • Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Завтра, 6 березня, очікується проведення обміну 300 військовополоненими з Росією.

Читайте: Чекав понад три роки: батько дізнався про повернення сина з полону. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1148) здоров’я (460) Лубінець Дмитро (720)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одужуйте хлопці ! полон забрав багато здоров'я .
показати весь коментар
05.03.2026 22:24 Відповісти
Служба в ЗСУ теж не мало здоров'я забирає, особливо психічного. Але про це не прийнято говорити.
показати весь коментар
06.03.2026 10:08 Відповісти
тут все залежить де і ким служиш . тому згоден лише частково .
показати весь коментар
06.03.2026 10:57 Відповісти
Прокинувся. Завозь всіх до Феофанії. Відмінні умови й оплачено з бюджету.
показати весь коментар
05.03.2026 22:25 Відповісти
А ось,кого віддали-ні слова.
Хоча пу погодився на обмін,щоб забрати білоруську матахарі-то очевидно.
показати весь коментар
05.03.2026 22:26 Відповісти
Цікаво а рашикам полонені який відпускають в кацапію треба медична допомога? Я думаю вони проліковані і відгодовані до увагу😡😡😡
показати весь коментар
05.03.2026 22:29 Відповісти
відправлять у ППД чекати документи . це приблизно 2-3 місяці
показати весь коментар
05.03.2026 22:56 Відповісти
Це у кращому випадку. Багато військових чекають ті документи рік-півтора.
показати весь коментар
06.03.2026 10:09 Відповісти
 
 