Усі звільнені військові потребують термінової медичної допомоги, - Лубінець
Усі звільнені військовополонені потребують термінової медичної допомоги, — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону, коментуючи стан захисників України, яких звільнили з російських катівень, цитує Цензор.НЕТ.
Стан звільнених військових
За словами омбудсмана, багато військових мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
"Ми зафіксували хлопців із виразками на ногах. Практично всі виснажені, з явними ознаками втрати критичної маси тіла", — зазначив Лубінець.
Частині звільнених потрібна не лише медична, а й термінова психологічна допомога. Військових утримували без достатньої кількості їжі та води, а медичну допомогу їм не надавали.
Обмін полоненими 5 березня
- Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
- Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.
Завтра, 6 березня, очікується проведення обміну 300 військовополоненими з Росією.
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Хоча пу погодився на обмін,щоб забрати білоруську матахарі-то очевидно.