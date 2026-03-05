Все освобожденные военные нуждаются в срочной медицинской помощи, - Лубинец

Все освобожденные военнопленные нуждаются в срочной медицинской помощи, — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, комментируя состояние защитников Украины, которых освободили из российских застенков, цитирует Цензор.НЕТ.

Состояние освобожденных военных

По словам омбудсмена, многие военные имеют серьезные проблемы со здоровьем.

"Мы зафиксировали ребят с язвами на ногах. Практически все истощены, с явными признаками потери критической массы тела", - отметил Лубинец.

Части освобожденных нужна не только медицинская, но и срочная психологическая помощь. Военных содержали без достаточного количества еды и воды, а медицинскую помощь им не оказывали.

Обмен пленными 5 марта

Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов — это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Завтра, 6 марта, ожидается проведение обмена 300 военнопленными с Россией.

