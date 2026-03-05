Все освобожденные военные нуждаются в срочной медицинской помощи, - Лубинец
Все освобожденные военнопленные нуждаются в срочной медицинской помощи, — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона, комментируя состояние защитников Украины, которых освободили из российских застенков, цитирует Цензор.НЕТ.
Состояние освобожденных военных
По словам омбудсмена, многие военные имеют серьезные проблемы со здоровьем.
"Мы зафиксировали ребят с язвами на ногах. Практически все истощены, с явными признаками потери критической массы тела", - отметил Лубинец.
Части освобожденных нужна не только медицинская, но и срочная психологическая помощь. Военных содержали без достаточного количества еды и воды, а медицинскую помощь им не оказывали.
Обмен пленными 5 марта
- Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов — это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.
- Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.
Завтра, 6 марта, ожидается проведение обмена 300 военнопленными с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча пу погодився на обмін,щоб забрати білоруську матахарі-то очевидно.