РУС
Новости Обмен пленными
662 5

Все освобожденные военные нуждаются в срочной медицинской помощи, - Лубинец

Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?

Все освобожденные военнопленные нуждаются в срочной медицинской помощи, — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, комментируя состояние защитников Украины, которых освободили из российских застенков, цитирует Цензор.НЕТ.

Состояние освобожденных военных

По словам омбудсмена, многие военные имеют серьезные проблемы со здоровьем.

"Мы зафиксировали ребят с язвами на ногах. Практически все истощены, с явными признаками потери критической массы тела", - отметил Лубинец.

Части освобожденных нужна не только медицинская, но и срочная психологическая помощь. Военных содержали без достаточного количества еды и воды, а медицинскую помощь им не оказывали.

Обмен пленными 5 марта

  • Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов — это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.
  • Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Завтра, 6 марта, ожидается проведение обмена 300 военнопленными с Россией.

одужуйте хлопці ! полон забрав багато здоров'я .
05.03.2026 22:24 Ответить
Прокинувся. Завозь всіх до Феофанії. Відмінні умови й оплачено з бюджету.
05.03.2026 22:25 Ответить
А ось,кого віддали-ні слова.
Хоча пу погодився на обмін,щоб забрати білоруську матахарі-то очевидно.
05.03.2026 22:26 Ответить
Цікаво а рашикам полонені який відпускають в кацапію треба медична допомога? Я думаю вони проліковані і відгодовані до увагу😡😡😡
05.03.2026 22:29 Ответить
відправлять у ППД чекати документи . це приблизно 2-3 місяці
05.03.2026 22:56 Ответить
 
 