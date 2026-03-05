200 украинских воинов освобождены из российского плена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели обмен военнопленными - удалось вернуть 200 украинских защитников.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны - возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы", – отметил он.

























Читайте: Умеров анонсировал новые обмены пленными при содействии Турции

Что предшествовало?

Напомним, 5 февраля 2026 года Украина и РФ провели обмен военнопленными.

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 157 украинских воинов и гражданских.

Читайте также: Лубинец встретился с Москальковой: обсудили вопрос возвращения гражданских