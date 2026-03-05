2 711 9
200 украинских воинов освобождены из российского плена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели обмен военнопленными - удалось вернуть 200 украинских защитников.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны - возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы", – отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 5 февраля 2026 года Украина и РФ провели обмен военнопленными.
- На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 157 украинских воинов и гражданских.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luiza
показать весь комментарий05.03.2026 14:44 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Ніна Корнієнко #554600
показать весь комментарий05.03.2026 14:46 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Olga A #374484
показать весь комментарий05.03.2026 14:47 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий05.03.2026 14:55 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
wawel
показать весь комментарий05.03.2026 15:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дмитро Муженко
показать весь комментарий05.03.2026 15:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марина Нєчаєва #615993
показать весь комментарий05.03.2026 14:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий05.03.2026 15:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Eva Low
показать весь комментарий05.03.2026 15:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль