РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11243 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
2 711 9

200 украинских воинов освобождены из российского плена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели обмен военнопленными - удалось вернуть 200 украинских защитников.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сегодня 200 украинских семей получили самое долгожданное сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны - возвращение наших людей на родную землю. Среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы", – отметил он.

Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?
Украина и РФ провели обмен военнопленными: что известно?

Читайте: Умеров анонсировал новые обмены пленными при содействии Турции

Что предшествовало?

  • Напомним, 5 февраля 2026 года Украина и РФ провели обмен военнопленными.
  • На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 157 украинских воинов и гражданских.

Читайте также: Лубинец встретился с Москальковой: обсудили вопрос возвращения гражданских

Автор: 

военнопленные (538) обмен (388)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Господи, Сили та Здоров'я нашім Воїнам !!! ❤️🇺🇦 ...
показать весь комментарий
05.03.2026 14:44 Ответить
Слава Героям! Що ці люди пережили... Викреслені з життя роки.
показать весь комментарий
05.03.2026 14:46 Ответить
Слава Богу і ЗСУ!!!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
05.03.2026 14:47 Ответить
Добре, що повернули, але коли визволять захисників Маріуполя !?
показать весь комментарий
05.03.2026 14:55 Ответить
Блазень віддав їх на довічне
показать весь комментарий
05.03.2026 15:05 Ответить
Там жеш написано і про захисників Маріуполя.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:31 Ответить
👏🇺🇦
показать весь комментарий
05.03.2026 14:59 Ответить
З поверненням, рідненькі.
показать весь комментарий
05.03.2026 15:09 Ответить
Яка гарна новина! Матері , жінки і діти дочекалися! З поверненням !
показать весь комментарий
05.03.2026 15:34 Ответить
 
 