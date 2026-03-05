200 українських воїнів визволено із російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели обмін військовополоненими - вдалося повернути 200 українських захисників.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", - зазначив він.













































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Що передувало?

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року Україна та РФ провели обмін військовополоненими.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 157 українських воїнів та цивільних.

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