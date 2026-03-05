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200 українських воїнів визволено із російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели обмін військовополоненими - вдалося повернути 200 українських захисників.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, 5 лютого 2026 року Україна та РФ провели обмін військовополоненими.
- На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 157 українських воїнів та цивільних.
Топ коментарі
+28 Luiza
показати весь коментар05.03.2026 14:44 Відповісти Посилання
+25 Ніна Корнієнко #554600
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+18 Olga A #374484
показати весь коментар05.03.2026 14:47 Відповісти Посилання
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