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Новини Обмін полоненими
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200 українських воїнів визволено із російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели обмін військовополоненими - вдалося повернути 200 українських захисників.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", - зазначив він.

Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?
Україна та РФ провели обмін військовополоненими: що відомо?

Читайте: Умєров анонсував нові обміни полоненими за сприяння Туреччини

Що передувало?

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Автор: 

військовополонені (1148) обмін (1324)
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Топ коментарі
+28
Дай Господи, Сили та Здоров'я нашім Воїнам !!! ❤️🇺🇦 ...
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05.03.2026 14:44 Відповісти
+25
Слава Героям! Що ці люди пережили... Викреслені з життя роки.
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05.03.2026 14:46 Відповісти
+18
Слава Богу і ЗСУ!!!🙏🙏🙏
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05.03.2026 14:47 Відповісти
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Дай Господи, Сили та Здоров'я нашім Воїнам !!! ❤️🇺🇦 ...
показати весь коментар
05.03.2026 14:44 Відповісти
Слава Героям! Що ці люди пережили... Викреслені з життя роки.
показати весь коментар
05.03.2026 14:46 Відповісти
Слава Богу і ЗСУ!!!🙏🙏🙏
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05.03.2026 14:47 Відповісти
Добре, що повернули, але коли визволять захисників Маріуполя !?
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05.03.2026 14:55 Відповісти
Блазень віддав їх на довічне
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05.03.2026 15:05 Відповісти
То буде окрема і принципова розмова із блазнем!
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05.03.2026 16:05 Відповісти
Там жеш написано і про захисників Маріуполя.
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05.03.2026 15:31 Відповісти
Я мав на увазі захисників з "Азову", а не взагалі з Маріуполя!
Мова не про нацгвардійців чи прикордонників....
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05.03.2026 16:22 Відповісти
👏🇺🇦
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05.03.2026 14:59 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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05.03.2026 15:09 Відповісти
Яка гарна новина! Матері , жінки і діти дочекалися! З поверненням !
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05.03.2026 15:34 Відповісти
Цьому не можна не радіти. Емоції радости, сліз болю й надії зрозумілі!
Слава нашим Захисникам!❤️💙💛
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05.03.2026 16:03 Відповісти
Яка добра новина! Нарешті вдома!
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05.03.2026 17:20 Відповісти
 
 