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Ждал более трех лет: отец узнал о возвращении сына из плена. ВИДЕО
В четверг, 5 февраля, в Украину из российского плена вернулись 157 защитников. Среди военных, которые вернулись домой, был и сын Ивана Романа. Отец более трех лет ждал сына из российского плена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Иван ждал возвращения украинских военных с надеждой, что среди них есть и его сын.
Вдруг мужчине приходит сообщение: "Защитник освобожден из плена".
"Ура! Ребята, Ваня дома", — воскликнул Иван.
Обмен пленными 5 февраля
- Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
- Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.
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