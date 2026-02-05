РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8383 посетителя онлайн
Новости Видео Обмен пленными
4 819 6

Ждал более трех лет: отец узнал о возвращении сына из плена. ВИДЕО

В четверг, 5 февраля, в Украину из российского плена вернулись 157 защитников. Среди военных, которые вернулись домой, был и сын Ивана Романа. Отец более трех лет ждал сына из российского плена. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иван ждал возвращения украинских военных с надеждой, что среди них есть и его сын.

Вдруг мужчине приходит сообщение: "Защитник освобожден из плена".

"Ура! Ребята, Ваня дома", — воскликнул Иван.

Обмен пленными 5 февраля

  • Напомним, что 5 февраля в рамках обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
  • Среди освобожденных из плена — военные ВСУ (Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил), Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.

Читайте также: Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе

Автор: 

возврат (355) пленные (2404)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 