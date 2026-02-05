Чекав понад три роки: батько дізнався про повернення сина з полону. ВIДЕО

У четвер, 5 лютого, в Україну з російського полону повернулися 157 захисників. Серед військових, які повернулися додому, був і син Івана Романа. Батько понад три роки чекав на сина з російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

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Іван чекав на повернення українських військових з надією, що серед них є і його син.

Раптом чоловікові приходить повідомлення: "Захисника звільнено з полону".

"Ура! Люди, Ваня вдома", - вигукнув Іван.

Обмін полоненими 5 лютого

Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених із полону — військові ЗСУ (Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил), Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

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