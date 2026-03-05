Сегодняшний обмен пленными - это первый этап, о котором договорились в Женеве, - Буданов

5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Важные и радостные новости для всей Украины, а особенно для родных и близких двухсот наших защитников, которые сегодня вернулись домой из российского плена. Впереди― лечение, восстановление и забота. Приветствую воинов на украинской земле!" ― отметил он.

Первый этап обмена

"Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации данного обмена.

Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных ― приоритет нашей переговорной команды, и по поручению Президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех.

Спасибо команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всем привлеченным структурам за слаженную и профессиональную работу", - добавил глава ОП.

Обмен пленными 5 марта

Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

