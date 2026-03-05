РУС
Сегодняшний обмен пленными - это первый этап, о котором договорились в Женеве, - Буданов

Обмен пленными 5 марта: состоялся первый этап

5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Важные и радостные новости для всей Украины, а особенно для родных и близких двухсот наших защитников, которые сегодня вернулись домой из российского плена. Впереди― лечение, восстановление и забота. Приветствую воинов на украинской земле!" ― отметил он.

Первый этап обмена

"Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации данного обмена.

Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных ― приоритет нашей переговорной команды, и по поручению Президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех.

Спасибо команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всем привлеченным структурам за слаженную и профессиональную работу", - добавил глава ОП.

Обмен пленными 5 марта

  • Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Це добре!
І треба ще подбати за ту жіночку з тимчасово окупованої території, що донатила на ЗСУ, а орки посадили її на 12 років.
05.03.2026 14:50 Ответить
тобто,
тільки буданов має право хайпувати на полонених?
чи, гундосик буде трохи пізніше?
05.03.2026 15:08 Ответить
Ото єдина користь з тих "пєрєговоров".
Заради цього можна і далі пєрєговаріваться.
05.03.2026 15:10 Ответить
так в них безмежний ресурс для обміну - десь 2-4 млн
05.03.2026 15:19 Ответить
Виходить так що в країні тільки за дорученням Президента працюють над визволенням полонених Без нього що,собака не ожениться?Чи він гріхи відпрацьовує,спочатку в почесний полон відправляв,а тепер доручає переговорній групі цим займатись?
05.03.2026 15:17 Ответить
Обмін полоненими це дуже і дуже добре!
Але, на на жаль, це лише прикриття відсутності результатів переговорів стосовно миру!
Думаю, що рашка погодилася на цей обмін лише для того, щоб показати трампу, що переговори йдуть!
05.03.2026 15:18 Ответить
 
 