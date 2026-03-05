Сегодняшний обмен пленными - это первый этап, о котором договорились в Женеве, - Буданов
5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщил глава ОП Кирилл Буданов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Важные и радостные новости для всей Украины, а особенно для родных и близких двухсот наших защитников, которые сегодня вернулись домой из российского плена. Впереди― лечение, восстановление и забота. Приветствую воинов на украинской земле!" ― отметил он.
Первый этап обмена
"Это первый этап обмена, о котором мы договорились во время переговоров в Женеве. Мы благодарны Президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации данного обмена.
Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных ― приоритет нашей переговорной команды, и по поручению Президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех.
Спасибо команде Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всем привлеченным структурам за слаженную и профессиональную работу", - добавил глава ОП.
Обмен пленными 5 марта
- Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.
І треба ще подбати за ту жіночку з тимчасово окупованої території, що донатила на ЗСУ, а орки посадили її на 12 років.
тільки буданов має право хайпувати на полонених?
чи, гундосик буде трохи пізніше?
Заради цього можна і далі пєрєговаріваться.
Але, на на жаль, це лише прикриття відсутності результатів переговорів стосовно миру!
Думаю, що рашка погодилася на цей обмін лише для того, щоб показати трампу, що переговори йдуть!