Сьогоднішній обмін полоненими - це перший етап, про який домовилися у Женеві, - Буданов

5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Про це повідомив глава ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Важливі і радісні новини для всієї України, а особливо для рідних і близьких двох сотень наших Оборонців, які повернулись сьогодні додому з російського полону. Попереду ― лікування, відновлення і турбота. Вітаю воїнів на українській землі!" - зазначив він.

Перший етап обміну

"Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну.

Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням Президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх.

Дякую команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за злагоджену та професійну роботу", - додав очільник ОП.

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Обмін полоненими 5 березня

Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

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