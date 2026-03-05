Сьогоднішній обмін полоненими - це перший етап, про який домовилися у Женеві, - Буданов
5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.
Про це повідомив глава ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Важливі і радісні новини для всієї України, а особливо для рідних і близьких двох сотень наших Оборонців, які повернулись сьогодні додому з російського полону. Попереду ― лікування, відновлення і турбота. Вітаю воїнів на українській землі!" - зазначив він.
Перший етап обміну
"Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну.
Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням Президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх.
Дякую команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за злагоджену та професійну роботу", - додав очільник ОП.
Обмін полоненими 5 березня
- Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
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І треба ще подбати за ту жіночку з тимчасово окупованої території, що донатила на ЗСУ, а орки посадили її на 12 років.
тільки буданов має право хайпувати на полонених?
чи, гундосик буде трохи пізніше?
Заради цього можна і далі пєрєговаріваться.
Але, на на жаль, це лише прикриття відсутності результатів переговорів стосовно миру!
Думаю, що рашка погодилася на цей обмін лише для того, щоб показати трампу, що переговори йдуть!