УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12989 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
2 446 10

Сьогоднішній обмін полоненими - це перший етап, про який домовилися у Женеві, - Буданов

Обмін полоненими 5 березня: відбувся перший етап

5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Про це повідомив глава ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Важливі і радісні новини для всієї України, а особливо для рідних і близьких двох сотень наших Оборонців, які повернулись сьогодні додому з російського полону. Попереду ― лікування, відновлення і турбота. Вітаю воїнів на українській землі!" - зазначив він.

Перший етап обміну

"Це перший етап обміну, про який ми домовились під час переговорів у Женеві. Ми вдячні Президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну.

Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням Президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх.

Дякую команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всім залученим структурам за злагоджену та професійну роботу", - додав очільник ОП.

Також читайте: Лубінець зустрівся із Москальковою: обговорили питання повернення цивільних

Обмін полоненими 5 березня

  • Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Також дивіться: Чекав понад три роки: батько дізнався про повернення сина з полону. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (631) військовополонені (1148) обмін (1324)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це добре!
І треба ще подбати за ту жіночку з тимчасово окупованої території, що донатила на ЗСУ, а орки посадили її на 12 років.
показати весь коментар
05.03.2026 14:50 Відповісти
+3
тобто,
тільки буданов має право хайпувати на полонених?
чи, гундосик буде трохи пізніше?
показати весь коментар
05.03.2026 15:08 Відповісти
+3
Ото єдина користь з тих "пєрєговоров".
Заради цього можна і далі пєрєговаріваться.
показати весь коментар
05.03.2026 15:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це добре!
І треба ще подбати за ту жіночку з тимчасово окупованої території, що донатила на ЗСУ, а орки посадили її на 12 років.
показати весь коментар
05.03.2026 14:50 Відповісти
тобто,
тільки буданов має право хайпувати на полонених?
чи, гундосик буде трохи пізніше?
показати весь коментар
05.03.2026 15:08 Відповісти
Ото єдина користь з тих "пєрєговоров".
Заради цього можна і далі пєрєговаріваться.
показати весь коментар
05.03.2026 15:10 Відповісти
так в них безмежний ресурс для обміну - десь 2-4 млн
показати весь коментар
05.03.2026 15:19 Відповісти
Так і ми, за бажання, можемо з мацьковського патрахату наловити.
показати весь коментар
05.03.2026 16:04 Відповісти
Виходить так що в країні тільки за дорученням Президента працюють над визволенням полонених Без нього що,собака не ожениться?Чи він гріхи відпрацьовує,спочатку в почесний полон відправляв,а тепер доручає переговорній групі цим займатись?
показати весь коментар
05.03.2026 15:17 Відповісти
Обмін полоненими це дуже і дуже добре!
Але, на на жаль, це лише прикриття відсутності результатів переговорів стосовно миру!
Думаю, що рашка погодилася на цей обмін лише для того, щоб показати трампу, що переговори йдуть!
показати весь коментар
05.03.2026 15:18 Відповісти
5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією. та ну його накуй "перший етап" ,,,
показати весь коментар
05.03.2026 15:58 Відповісти
4,5 тис. наших у полоні
показати весь коментар
05.03.2026 17:29 Відповісти
 
 