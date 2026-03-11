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Новини Обмін полоненими
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Понад 8 тис. українців повернули з полону за чотири роки, - Коордштаб

Обмін військовополоненими

За чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України з російського полону вдалося повернути 8050 українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири роки роботи Координаційного штабу. За цим часом стоїть конкретний і найголовніший результат - 8050 українців, яких вдалося повернути додому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за цей час відбулося понад 70 обмінів полоненими.

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"Сьогодні не час для гучних слів чи святкувань. Це просто ще один день, коли ми фіксуємо зроблене і продовжуємо працювати. Наш принцип залишається незмінним: "Разом заради повернення"… Попереду ще дуже багато складної, часто невидимої роботи, і ми не зупинимося, поки не завершимо її", - наголосили в Коордштабі.

Що передувало?

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Автор: 

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11.03.2026 15:49 Відповісти
 
 