Понад 8 тис. українців повернули з полону за чотири роки, - Коордштаб

За чотири роки від початку повномасштабної війни РФ проти України з російського полону вдалося повернути 8050 українців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири роки роботи Координаційного штабу. За цим часом стоїть конкретний і найголовніший результат - 8050 українців, яких вдалося повернути додому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за цей час відбулося понад 70 обмінів полоненими.

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"Сьогодні не час для гучних слів чи святкувань. Це просто ще один день, коли ми фіксуємо зроблене і продовжуємо працювати. Наш принцип залишається незмінним: "Разом заради повернення"… Попереду ще дуже багато складної, часто невидимої роботи, і ми не зупинимося, поки не завершимо її", - наголосили в Коордштабі.

Що передувало?

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі в російському полоні перебуває близько 7 тисяч українських військовополонених. Україна взяла в полон понад 4 тисячі російських військових.

5-6 березня Україна та Росія провели обмін військовополоненими, про який сторони домовилися під час переговорів у Женеві. Під час першого етапу вдалося повернути 200 українських захисників, під час другого - ще 300 бійців та двої цивільних.

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