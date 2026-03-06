Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 300 захисників та 2 цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими. На Батьківщину повернулися 300 українських захисників та двоє цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути.

Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", - зазначив він.



















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Обмін полоненими 5 березня

Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

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