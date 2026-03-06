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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 300 захисників та 2 цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими. На Батьківщину повернулися 300 українських захисників та двоє цивільних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути.

Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", - зазначив він.

Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня
Україна та РФ провели обмін полоненими 6 березня

Читайте: Усі звільнені військові потребують термінової медичної допомоги, - Лубінець

Обмін полоненими 5 березня

  • Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
  • Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Також читайте: Лубінець зустрівся із Москальковою: обговорили питання повернення цивільних

Автор: 

військовополонені (1149) обмін (1324)
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Топ коментарі
+17
З поверненням, рідненьки! Сил і наснаги на відновлення! Все буде Україна!
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06.03.2026 13:07 Відповісти
+13
як ненавидить московія та русня українців !!! І ви зеленські виборці , ще досі думаєте ,шо мишебратт'я ?!!! Навіщьо вам таке кохання ? !!! ...А нашім Воїнам Героям❤️ , Слава !!!!!! Господи ,дай сили та здоров'я кожному захиснику !!!...
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06.03.2026 12:54 Відповісти
+11
Слава НАЦИИ!!!
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06.03.2026 13:07 Відповісти
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як ненавидить московія та русня українців !!! І ви зеленські виборці , ще досі думаєте ,шо мишебратт'я ?!!! Навіщьо вам таке кохання ? !!! ...А нашім Воїнам Героям❤️ , Слава !!!!!! Господи ,дай сили та здоров'я кожному захиснику !!!...
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Нужно смотреть глубже - почему русские так ненавидят славян.
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06.03.2026 13:28 Відповісти
але рускої нації нема , московія тюрма народів ...які не мають права ідентіфікувати себе ,свою мову та культуру ...рускіє сьогодні ,це моральне сміт'я і сором ,для будь якої нації !!!...
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06.03.2026 13:42 Відповісти
Не кохання - а любов))
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06.03.2026 17:34 Відповісти
П*ятсот хлопців і дівчат яких визволили за два дні із кацапського полону це є результат.)))
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06.03.2026 13:02 Відповісти
Слава НАЦИИ!!!
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Смерть ворогам!
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06.03.2026 14:03 Відповісти
З поверненням, рідненьки! Сил і наснаги на відновлення! Все буде Україна!
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06.03.2026 13:07 Відповісти
дякую, що витримали.
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06.03.2026 13:12 Відповісти
Азовці там є?чи забули про них?
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06.03.2026 13:51 Відповісти
З поверненням до дому!!! Всім всіх Благ і здоров'я!!!
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06.03.2026 14:32 Відповісти
А ЇХ СКІЛЬКИ ВІДДАЛИ !?
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06.03.2026 20:18 Відповісти
 
 