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Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 300 захисників та 2 цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими. На Батьківщину повернулися 300 українських захисників та двоє цивільних.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути.
Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", - зазначив він.
Обмін полоненими 5 березня
- Україна та РФ провели обмін військовополоненими. Визволено 200 українських воїнів - це захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.
- Як зазначив глава ОП Кирило Буданов, 5 березня відбувся перший етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.
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