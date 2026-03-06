Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 300 защитников и 2 гражданских. ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели второй этап обмена военнопленными. На Родину вернулись 300 украинских защитников и двое гражданских.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также сегодня удалось вернуть двух гражданских украинцев.

Среди них - хлопцы из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые - с 2022 года", - отметил он.



















Обмен пленными 5 марта

Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.

