Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 300 защитников и 2 гражданских. ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели второй этап обмена военнопленными. На Родину вернулись 300 украинских защитников и двое гражданских.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также сегодня удалось вернуть двух гражданских украинцев.
Среди них - хлопцы из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые - с 2022 года", - отметил он.
Обмен пленными 5 марта
- Украина и РФ провели обмен военнопленными. Освобождены 200 украинских воинов - это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.
- Как отметил глава ОП Кирилл Буданов, 5 марта состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией.
