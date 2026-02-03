В Україні набув чинності закон про 90-денну відпустку для військових, звільнених з полону

З 3 лютого в Україні почав діяти закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 календарних днів без будь-яких додаткових умов щодо подальшої служби.

Згідно з оновленою нормою, військовослужбовцям після звільнення з полону за їхнім бажанням надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

У документі наголошується, що надання такої відпустки не пов’язується з ухваленням рішення про продовження або припинення військової служби на момент її отримання чи відбуття.

Метою змін є законодавче врегулювання прав військовослужбовців, звільнених із полону, на отримання додаткової оплачуваної відпустки без будь-яких умов, а також гарантування їхнього права на звільнення з військової служби відповідно до чинного законодавства.

  • Учора, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на 90-денну відпустку з повним грошовим забезпеченням.

А що з військовослужбоцями,котрі з 2022 року воюють???
03.02.2026 17:36 Відповісти
Це як мем де жінка тримає дитину в басейні, інша тоне, а на дні скелет лежить, оце мабуть третій варіант (
03.02.2026 17:41 Відповісти
Ви напевно не знаєте...:
Судді
Основна: 30 робочих днів.
Додаткова: 15 календарних днів (для суддів зі стажем понад 10 років).
Оплата: Оплачується суддівська винагорода та допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Розрахунок:

Тривалість основної відпустки рахується в робочих днях, вихідні та святкові дні не включаються.

Вихідні та святкові дні, що припадають на період відпустки, не враховуються як дні відпустки, а оплачуються як вихідні.
03.02.2026 17:52 Відповісти
серед прокурорвів, поліцаїв, суддів, депутанів, які всі вже пєнси, інваліди та убд, іншої подібної нечисті, почнеться нова двіжуха, - власник корочки "повернувся з полону".
03.02.2026 17:34 Відповісти
Більшість пересічних уяви не мають про кодло держслужбовців,у них також свій "кучерявий" закон про держслужбу.
03.02.2026 18:07 Відповісти
Під це підпадають і бусифіковані які здаються з білим прапорцем до москальського дрона,
то нахрена зе створив цю зрадницьку "бусифікацію"-напевно для розвалу ЗСУ .
03.02.2026 17:52 Відповісти
Так якість бусифікованих це "парад інвалідів хворих" які кордони 91 року?! Тим паче воювати на позиціях, мо України повністю неадекватне і відірване від реальності якщо до сих пір цим не займаються
03.02.2026 17:57 Відповісти
Я все виклав дослівно,що незрозуміло і до кого це запитання?
03.02.2026 18:02 Відповісти
Тобто щоб офіційно відпустку "заслужити" треба здатися в полон до кацапів?
03.02.2026 18:03 Відповісти
Вижити там.
03.02.2026 20:10 Відповісти
Это Правда?
03.02.2026 18:03 Відповісти
 
 