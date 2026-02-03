В Україні набув чинності закон про 90-денну відпустку для військових, звільнених з полону

З 3 лютого в Україні почав діяти закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 календарних днів без будь-яких додаткових умов щодо подальшої служби.

Згідно з оновленою нормою, військовослужбовцям після звільнення з полону за їхнім бажанням надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини.

У документі наголошується, що надання такої відпустки не пов’язується з ухваленням рішення про продовження або припинення військової служби на момент її отримання чи відбуття.

Метою змін є законодавче врегулювання прав військовослужбовців, звільнених із полону, на отримання додаткової оплачуваної відпустки без будь-яких умов, а також гарантування їхнього права на звільнення з військової служби відповідно до чинного законодавства.

Учора, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям, звільненим із полону, право на 90-денну відпустку з повним грошовим забезпеченням.

