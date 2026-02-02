Поранений боєць 112 бригади вийшов із полону, забравши з собою російського окупанта

На Донеччині військовослужбовець 5 батальйону 112 окремої бригади територіальної оборони Володимир Александров із позивним Позитив зумів пораненим вибратися з російського полону і вивів із собою двох окупантів. Згодом український НРК ліквідував одного загарбника.

Полон

Як зазначається, 23 січня Позитив разом із побратимом Ігорем Максимчуком (Хміль) виходили по посилки в районі Костянтинівки. Дорогою вони потрапили в засідку ворога: Хміль дістав кульове поранення в груди, а Позитива поранило в ногу.

Росіяни затягнули обох поранених у будинок. Згодом дізнавшись, що поруч є українська позиція, окупанти перетягнули Позитива до неї й змусили передати командуванню по рації, що він важко поранений внаслідок удару FPV-дрона й не може рухатись. Після цього зв’язок з Позитивом зник на дві доби.

Операція з евакуації воїнів

Тим часом командування батальйону планувало операцію з евакуації й продовжувало скидати посилки та медикаменти на позицію, думаючи, що обидва воїни лишаються там пораненими.

Наступного дня до цього району вийшло двоє інших українських військових для перевірки. Біля укриття вони почули російську мову і позивні противника, але в бій не вступали. Згодом ЗСУ завдали по позиції удару FPV-дронами.

Увечері того ж дня на зв’язок вийшов Позитив — він повідомив, що після удару двоє окупантів утекли, ще двоє залишилися пораненими, один із них не міг пересуватись. Український воїн переконав їх здаватися в полон і разом готуватися до виходу на евакуацію.

"Протягом кількох днів тривала підготовка операції. Ми скидали посилки, медикаменти, готували їх, готували наземні роботизовані комплекси та евакуаційну групу, планували маршрут", - розповідає командир мінометної батареї 5-го батальйону, на псевдо Лемур.

Зрештою, 29 січня наземний роботизований комплекс "Тарган 3К" вийшов на проміжну точку, а зранку — й основний НРК "РИСЬ PRO" разом з евакуаційною групою з чотирьох військовослужбовців. Ті супроводжували НРК, аж поки через активність дронів у повітрі неможливо стало пересуватися.

Потім "РИСЬ PRO" таки дістався до позиції. Позитив і двоє полонених почали вихід, але під час відходу росіяни виявили евакуаційну групу та почали атакувати їх із дронів та артилерії. Через обстріл один з полонених загинув. Позитив і другий полонений сховалися в будівлі поруч, але артилерійський удар зруйнував і її, засипавши їх у підвалі.

Військові з евакуаційної групи тим часом розосередилась по різних будинках. 31 січня двоє піхотинців вирушили розкопати Позитива й полоненого. Запасний НРК "Тарган 3К" допоміг бійцям вдалося дістатися до поранених, завантажити їх і вивезти у відносно безпечну зону, де їх забрало евакуаційне авто.

Що зараз з бійцями

У Володимира Александрова (Позитива) роздроблено тазову кістку та пошкоджено суглоб, але його стан стабільний. Йому провели операцію, а командування готується подати його на отримання державної нагороди. Полоненого росіянина нагодували та передали на допит. У бригаді додали, що доля Ігоря Максимчука (Хмеля), на жаль, залишається невідомою.

