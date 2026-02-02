Раненый боец 112 бригады вышел из плена, забрав с собой российского оккупанта
В Донецкой области военнослужащий 5 батальона 112 отдельной бригады территориальной обороны Владимир Александров с позывным Позитив сумел раненым выбраться из российского плена и вывел с собой двух оккупантов. Впоследствии украинский НРК ликвидировал одного захватчика.
Об этом рассказали в самой бригаде, передает Цензор.НЕТ.
Плен
Как отмечается, 23 января Позитив вместе с побратимом Игорем Максимчуком (Хмель) выходили за посылками в районе Константиновки. По дороге они попали в засаду врага: Хмель получил пулевое ранение в грудь, а Позитив был ранен в ногу.
- Россияне затащили обоих раненых в дом. Впоследствии, узнав, что рядом есть украинская позиция, оккупанты перетащили Позитива к ней и заставили передать командованию по рации, что он тяжело ранен в результате удара FPV-дрона и не может двигаться. После этого связь с Позитивом пропала на двое суток.
Операция по эвакуации воинов
Тем временем командование батальона планировало операцию по эвакуации и продолжало сбрасывать посылки и медикаменты на позицию, думая, что оба воина остаются там ранеными.
На следующий день в этот район вышли двое других украинских военных для проверки. Возле укрытия они услышали русскую речь и позывные противника, но в бой не вступали. Впоследствии ВСУ нанесли по позиции удар FPV-дронами.
- Вечером того же дня на связь вышел Позитив — он сообщил, что после удара двое оккупантов сбежали, еще двое остались ранеными, один из них не мог передвигаться. Украинский воин убедил их сдаться в плен и вместе готовиться к выходу на эвакуацию.
"В течение нескольких дней продолжалась подготовка операции. Мы сбрасывали посылки, медикаменты, готовили их, готовили наземные роботизированные комплексы и эвакуационную группу, планировали маршрут", - рассказывает командир минометной батареи 5-го батальона, по псевдониму Лемур.
В конце концов, 29 января наземный роботизированный комплекс "Тарган 3К" вышел на промежуточную точку, а утром — и основной НРК "РИСЬ PRO" вместе с эвакуационной группой из четырех военнослужащих. Те сопровождали НРК, пока из-за активности дронов в воздухе стало невозможно передвигаться.
Затем "РИСЬ PRO" все же добрался до позиции. Позитив и двое пленных начали выход, но во время отхода россияне обнаружили эвакуационную группу и начали атаковать их с дронов и артиллерии. В результате обстрела один из пленных погиб. Позитив и второй пленный спрятались в здании рядом, но артиллерийский удар разрушил и его, засыпав их в подвале.
Военные из эвакуационной группы тем временем рассеялись по разным домам. 31 января двое пехотинцев отправились раскопать Позитива и пленного. Запасной НРК "Тарган 3К" помог бойцам добраться до раненых, загрузить их и вывезти в относительно безопасную зону, где их забрал эвакуационный автомобиль.
Что сейчас с бойцами
У Владимира Александрова (Позитива) раздроблена тазовая кость и поврежден сустав, но его состояние стабильное. Ему провели операцию, а командование готовится подать его на получение государственной награды. Пленного россиянина накормили и передали на допрос. В бригаде добавили, что судьба Игоря Максимчука (Хмеля), к сожалению, остается неизвестной.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Такие люди заслуживают кино про НИХ !!!!!!!
Вот американцы знают ,как делать страну великой
Снимают кино про любой подвиг американца!!!!
А эта история- из ряда вон!!!!!!!
Взрыв мозга....