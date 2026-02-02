FPV-дрони ЗСУ врятували українських військових від полону під Покровськом: Ворожу групу знищено

Біля Покровська на Донеччині дрони врятували українських військових від полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

4 воїни потрапили в полон

Як зазначається, чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

"На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону", - йдеться у повідомленні.

Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.

Окупантів ліквідовано

"Результат: особовий склад противника - знищений", - уточнили у 7 корпусі ДШВ.

