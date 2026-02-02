9 929 13

FPV-дрони ЗСУ врятували українських військових від полону під Покровськом: Ворожу групу знищено

Біля Покровська на Донеччині дрони врятували українських військових від полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

4 воїни потрапили в полон

Як зазначається, чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту.

Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

"На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону", - йдеться у повідомленні.

Натомість російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.

Окупантів ліквідовано

"Результат: особовий склад противника - знищений", - уточнили у 7 корпусі ДШВ.

Топ коментарі
Дроноводи врятували. Хтось пояснить перші секунди відео, що це було? Усі стоять, семеро росіян оточили 4 українців, це нормально під час боєзіткнення? Хтось пояснить це відео?
02.02.2026 11:05 Відповісти
не від полону врятували, а від ганебного розстрілу. Кацапи в полон не беруть.
02.02.2026 11:39 Відповісти
Лучше бы такие факты не афишировать, что бы не создавать угроз жизням наших пленных.
02.02.2026 11:44 Відповісти
От і добре.
02.02.2026 10:42 Відповісти
Було б нормальне керівництво а не мородери на крові - друзі Зе, вже б дронами й адекватними укріпленнями зупинили ЗСУ повзучий наступ рашистов. Ця ситуація чітко показала що при наявності потрібної кількості дронів ворога можна стримувати.
02.02.2026 11:04 Відповісти
Щоб не вийшло так, що дружній вогонь по своїм під час зустрічі?
02.02.2026 11:08 Відповісти
або мобіки , чи проспали
02.02.2026 11:08 Відповісти
можливо закінчились **********
02.02.2026 11:09 Відповісти
Так, можливо.
02.02.2026 11:11 Відповісти
Наша піхота на віддалених позиціях намагається не висовуватись особливо, щоб не засікли і не почали робирати позиції артою та дронами рашисти. Сидять у бліндажі...точнійше - у землянці...а коли землянка оточена рашистами - то тут тільки здаватися, бо інакше гранатами закидають - шансів відбитися немає...звісно, що є різні бійці...
02.02.2026 11:13 Відповісти
Дуже добре, визволили за мить до смерті.
02.02.2026 11:05 Відповісти
Дронорям плюс..а от тим хто допустив таке....хочі ясно шо дронарі просування ворога бачили заздалегіть!!!! От і робіть висновки!
02.02.2026 11:09 Відповісти
Не верзи дурниць - якби все бачили заздалегідь - заздалегідь і знищили б.
02.02.2026 11:14 Відповісти
