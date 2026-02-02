FPV-дроны ВСУ спасли украинских военных от плена под Покровском: вражеская группа уничтожена

Возле Покровска в Донецкой области дроны спасли украинских военных от плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

4 воина попали в плен

Как отмечается, четырех военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.

Впоследствии группа противника, которая сопровождала наших воинов, была обнаружена аэроразведкой, патрулировавшей местность.

"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ВВС, 68 отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные – и им удалось вырваться из вражеского плена", – говорится в сообщении.

Вместо этого российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.

Оккупанты ликвидированы

"Результат: личный состав противника - уничтожен", - уточнили в 7 корпусе ДШВ.

Дроноводи врятували. Хтось пояснить перші секунди відео, що це було? Усі стоять, семеро росіян оточили 4 українців, це нормально під час боєзіткнення? Хтось пояснить це відео?
02.02.2026 11:05 Ответить
не від полону врятували, а від ганебного розстрілу. Кацапи в полон не беруть.
02.02.2026 11:39 Ответить
Лучше бы такие факты не афишировать, что бы не создавать угроз жизням наших пленных.
02.02.2026 11:44 Ответить
От і добре.
02.02.2026 10:42 Ответить
Було б нормальне керівництво а не мородери на крові - друзі Зе, вже б дронами й адекватними укріпленнями зупинили ЗСУ повзучий наступ рашистов. Ця ситуація чітко показала що при наявності потрібної кількості дронів ворога можна стримувати.
02.02.2026 11:04 Ответить
02.02.2026 11:05 Ответить
Щоб не вийшло так, що дружній вогонь по своїм під час зустрічі?
02.02.2026 11:08 Ответить
або мобіки , чи проспали
02.02.2026 11:08 Ответить
можливо закінчились **********
02.02.2026 11:09 Ответить
Так, можливо.
02.02.2026 11:11 Ответить
Наша піхота на віддалених позиціях намагається не висовуватись особливо, щоб не засікли і не почали робирати позиції артою та дронами рашисти. Сидять у бліндажі...точнійше - у землянці...а коли землянка оточена рашистами - то тут тільки здаватися, бо інакше гранатами закидають - шансів відбитися немає...звісно, що є різні бійці...
02.02.2026 11:13 Ответить
Дуже добре, визволили за мить до смерті.
02.02.2026 11:05 Ответить
Дронорям плюс..а от тим хто допустив таке....хочі ясно шо дронарі просування ворога бачили заздалегіть!!!! От і робіть висновки!
02.02.2026 11:09 Ответить
Не верзи дурниць - якби все бачили заздалегідь - заздалегідь і знищили б.
02.02.2026 11:14 Ответить
02.02.2026 11:39 Ответить
02.02.2026 11:44 Ответить
 
 