FPV-дроны ВСУ спасли украинских военных от плена под Покровском: вражеская группа уничтожена
Возле Покровска в Донецкой области дроны спасли украинских военных от плена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
4 воина попали в плен
Как отмечается, четырех военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.
Впоследствии группа противника, которая сопровождала наших воинов, была обнаружена аэроразведкой, патрулировавшей местность.
"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ВВС, 68 отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша и других смежных подразделений.
Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные – и им удалось вырваться из вражеского плена", – говорится в сообщении.
Вместо этого российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.
Оккупанты ликвидированы
"Результат: личный состав противника - уничтожен", - уточнили в 7 корпусе ДШВ.
