FPV-дроны ВСУ спасли украинских военных от плена под Покровском: вражеская группа уничтожена

Возле Покровска в Донецкой области дроны спасли украинских военных от плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

4 воина попали в плен

Как отмечается, четырех военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта.

Впоследствии группа противника, которая сопровождала наших воинов, была обнаружена аэроразведкой, патрулировавшей местность.

"На помощь мгновенно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ВВС, 68 отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные – и им удалось вырваться из вражеского плена", – говорится в сообщении.

Вместо этого российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.

Оккупанты ликвидированы

"Результат: личный состав противника - уничтожен", - уточнили в 7 корпусе ДШВ.

