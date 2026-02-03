РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9040 посетителей онлайн
Новости Помощь освобожденным из плена Отпуски военнослужащих
1 335 13

В Украине вступил в силу закон о 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена

відпустка,зсу

С 3 февраля в Украине начал действовать закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 календарных дней без каких-либо дополнительных условий относительно дальнейшей службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно обновленной норме, военнослужащим после освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

В документе отмечается, что предоставление такого отпуска не связывается с принятием решения о продлении или прекращении военной службы на момент его получения или отбытия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раненый боец 112 бригады вышел из плена, забрав с собой российского оккупанта

Целью изменений является законодательное урегулирование прав военнослужащих, освобожденных из плена, на получение дополнительного оплачиваемого отпуска без каких-либо условий, а также гарантирование их права на увольнение с военной службы в соответствии с действующим законодательством.

  • Вчера, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны ВСУ спасли украинских военных из плена под Покровском: вражеская группа уничтожена. ВИДЕО

Автор: 

отпуск (247) плен (2703) военнослужащие (6458)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А що з військовослужбоцями,котрі з 2022 року воюють???
показать весь комментарий
03.02.2026 17:36 Ответить
+2
Це як мем де жінка тримає дитину в басейні, інша тоне, а на дні скелет лежить, оце мабуть третій варіант (
показать весь комментарий
03.02.2026 17:41 Ответить
+1
Ви напевно не знаєте...:
Судді
Основна: 30 робочих днів.
Додаткова: 15 календарних днів (для суддів зі стажем понад 10 років).
Оплата: Оплачується суддівська винагорода та допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Розрахунок:

Тривалість основної відпустки рахується в робочих днях, вихідні та святкові дні не включаються.

Вихідні та святкові дні, що припадають на період відпустки, не враховуються як дні відпустки, а оплачуються як вихідні.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
серед прокурорвів, поліцаїв, суддів, депутанів, які всі вже пєнси, інваліди та убд, іншої подібної нечисті, почнеться нова двіжуха, - власник корочки "повернувся з полону".
показать весь комментарий
03.02.2026 17:34 Ответить
Ви напевно не знаєте...:
Судді
Основна: 30 робочих днів.
Додаткова: 15 календарних днів (для суддів зі стажем понад 10 років).
Оплата: Оплачується суддівська винагорода та допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Розрахунок:

Тривалість основної відпустки рахується в робочих днях, вихідні та святкові дні не включаються.

Вихідні та святкові дні, що припадають на період відпустки, не враховуються як дні відпустки, а оплачуються як вихідні.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:52 Ответить
Більшість пересічних уяви не мають про кодло держслужбовців,у них також свій "кучерявий" закон про держслужбу.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:07 Ответить
А що з військовослужбоцями,котрі з 2022 року воюють???
показать весь комментарий
03.02.2026 17:36 Ответить
Це як мем де жінка тримає дитину в басейні, інша тоне, а на дні скелет лежить, оце мабуть третій варіант (
показать весь комментарий
03.02.2026 17:41 Ответить
Під це підпадають і бусифіковані які здаються з білим прапорцем до москальського дрона,
то нахрена зе створив цю зрадницьку "бусифікацію"-напевно для розвалу ЗСУ .
показать весь комментарий
03.02.2026 17:52 Ответить
Так якість бусифікованих це "парад інвалідів хворих" які кордони 91 року?! Тим паче воювати на позиціях, мо України повністю неадекватне і відірване від реальності якщо до сих пір цим не займаються
показать весь комментарий
03.02.2026 17:57 Ответить
Я все виклав дослівно,що незрозуміло і до кого це запитання?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:02 Ответить
Тобто щоб офіційно відпустку "заслужити" треба здатися в полон до кацапів?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:03 Ответить
Вижити там.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:10 Ответить
Это Правда?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:03 Ответить
 
 