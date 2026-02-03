В Украине вступил в силу закон о 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена
С 3 февраля в Украине начал действовать закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 календарных дней без каких-либо дополнительных условий относительно дальнейшей службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.
Согласно обновленной норме, военнослужащим после освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.
В документе отмечается, что предоставление такого отпуска не связывается с принятием решения о продлении или прекращении военной службы на момент его получения или отбытия.
Целью изменений является законодательное урегулирование прав военнослужащих, освобожденных из плена, на получение дополнительного оплачиваемого отпуска без каких-либо условий, а также гарантирование их права на увольнение с военной службы в соответствии с действующим законодательством.
- Вчера, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением.
то нахрена зе створив цю зрадницьку "бусифікацію"-напевно для розвалу ЗСУ .