В Украине вступил в силу закон о 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена

С 3 февраля в Украине начал действовать закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 календарных дней без каких-либо дополнительных условий относительно дальнейшей службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.

Согласно обновленной норме, военнослужащим после освобождения из плена по их желанию предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

В документе отмечается, что предоставление такого отпуска не связывается с принятием решения о продлении или прекращении военной службы на момент его получения или отбытия.

Целью изменений является законодательное урегулирование прав военнослужащих, освобожденных из плена, на получение дополнительного оплачиваемого отпуска без каких-либо условий, а также гарантирование их права на увольнение с военной службы в соответствии с действующим законодательством.

Вчера, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим, освобожденным из плена, право на 90-дневный отпуск с полным денежным обеспечением.

