Более 8 тыс. украинцев вернули из плена за четыре года, - Коордштаб

Обмен военнопленными

За четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины из российского плена удалось вернуть 8050 украинцев.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Четыре года работы Координационного штаба. За этим временем стоит конкретный и самый главный результат - 8050 украинцев, которых удалось вернуть домой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за это время состоялось более 70 обменов пленными.

Читайте также: Украине уже удалось вернуть из российского плена 6422 человека, из них 409 - гражданские, - Лубинец

"Сегодня не время для громких слов или празднований. Это просто еще один день, когда мы фиксируем сделанное и продолжаем работать. Наш принцип остается неизменным: "Вместе ради возвращения"... Впереди еще очень много сложной, часто невидимой работы, и мы не остановимся, пока не завершим ее", - подчеркнули в Коордштабе.

Что предшествовало?

Читайте: В Украине вступил в силу закон о 90-дневном отпуске для военных, освобожденных из плена

