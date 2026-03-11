Более 8 тыс. украинцев вернули из плена за четыре года, - Коордштаб
За четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины из российского плена удалось вернуть 8050 украинцев.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Четыре года работы Координационного штаба. За этим временем стоит конкретный и самый главный результат - 8050 украинцев, которых удалось вернуть домой", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за это время состоялось более 70 обменов пленными.
"Сегодня не время для громких слов или празднований. Это просто еще один день, когда мы фиксируем сделанное и продолжаем работать. Наш принцип остается неизменным: "Вместе ради возвращения"... Впереди еще очень много сложной, часто невидимой работы, и мы не остановимся, пока не завершим ее", - подчеркнули в Коордштабе.
Что предшествовало?
- Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский сообщал, что в настоящее время в российском плену находится около 7 тысяч украинских военнопленных. Украина взяла в плен более 4 тысяч российских военных.
- 5-6 марта Украина и Россия провели обмен военнопленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Женеве. Во время первого этапа удалось вернуть 200 украинских защитников, во время второго - еще 300 бойцов и двоих гражданских.
