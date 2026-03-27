Дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні немає дати нового раунду переговорів між Україною, США та РФ.

Про це він сказав на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Перемовини

Глава держави заявив, що таку зустріч важко організувати, оскільки американські представники не виїжджають зі США з міркувань безпеки через війну на Близькому Сході.

Водночас росіяни готові зустрічатися в Туреччині та Європі, але не в США. Україна ж готова зустрітися будь-де і працює над тим, щоб тристоронні переговори все ж відбулися.

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Обмін полоненими

Зеленський також прокоментував потенційний обмін полоненими: "Сподіваюся, що відбудеться впродовж місяця".

Глава держави зауважив, що заздалегідь складно казати, адже все може зірватися в останній момент.

Раніше очільник ОП Кирило Буданов анонсував обмін на Великдень.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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