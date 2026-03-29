Зеленский предложил площадки для мирных переговоров: "Где угодно, кроме РФ и Беларуси"
Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры в любом месте, кроме России и Беларуси.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Влияние войны на Ближнем Востоке на переговорный процесс
По словам Зеленского, новый конфликт на Ближнем Востоке еще больше замедлил дипломатические усилия по завершению войны РФ против Украины.
Глава государства рассказал, что ему сообщили о том, что посредническая команда США, которую возглавляют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, не сможет провести переговоры в нейтральном месте за пределами Соединенных Штатов во время войны против Ирана.
По словам президента, американская команда предлагала провести трехсторонние переговоры в США, но российская сторона не пожелала этого, хотя посланник Кремля Кирилл Дмитриев ранее ездил во Флориду для предварительных переговоров со своими американскими визави.
Украина готова проводить переговоры где угодно, кроме РФ и РБ
Зеленский также заявил, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры в любое время и в любом месте, кроме России и Беларуси. Он предложил Турцию или Швейцарию в качестве возможных вариантов.
"Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать (мирные переговоры, — ред.), задерживать или откладывать и т. д. И поэтому мы готовы встречаться где угодно, кроме России и Беларуси — они являются союзниками, и они являются (нашими, — ред.) врагами", — сказал глава государства.
Провести там перемовини великої сімки.
Аятола, Трамп, Сі Цзіньпін, Зеленський, Кім Чен Ін, #уйло і Лукашенко.
Координати приміщення надати Ізраїлю.
чи, зе!поц туристичним агентом у умєрова/буданова прилаштувався?