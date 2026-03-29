Зеленский предложил площадки для мирных переговоров: "Где угодно, кроме РФ и Беларуси"

Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции или Швейцарии

Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры в любом месте, кроме России и Беларуси.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Влияние войны на Ближнем Востоке на переговорный процесс 

По словам Зеленского, новый конфликт на Ближнем Востоке еще больше замедлил дипломатические усилия по завершению войны РФ против Украины. 

Глава государства рассказал, что ему сообщили о том, что посредническая команда США, которую возглавляют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, не сможет провести переговоры в нейтральном месте за пределами Соединенных Штатов во время войны против Ирана.

По словам президента, американская команда предлагала провести трехсторонние переговоры в США, но российская сторона не пожелала этого, хотя посланник Кремля Кирилл Дмитриев ранее ездил во Флориду для предварительных переговоров со своими американскими визави.

Украина готова проводить переговоры где угодно, кроме РФ и РБ

Зеленский также заявил, что Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры в любое время и в любом месте, кроме России и Беларуси. Он предложил Турцию или Швейцарию в качестве возможных вариантов.

"Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать (мирные переговоры, — ред.), задерживать или откладывать и т. д. И поэтому мы готовы встречаться где угодно, кроме России и Беларуси — они являются союзниками, и они являются (нашими, — ред.) врагами", — сказал глава государства.

Топ комментарии
+10
Обережніше там з "будь-де", а то доведеться летіти до Пхеньяна.
29.03.2026 17:37 Ответить
+8
Так ти зовсім не хочеш переговорів ,ти хочеш бути пожиттєвим президентом.
29.03.2026 17:38 Ответить
+6
До пупса поїдеш? - то нах ти ******?
29.03.2026 17:35 Ответить
До пупса поїдеш? - то нах ти ******?
29.03.2026 17:35 Ответить
Обережніше там з "будь-де", а то доведеться летіти до Пхеньяна.
29.03.2026 17:37 Ответить
А чом би й ні ..? Тромб колись вже літав ...
29.03.2026 18:01 Ответить
Так ти зовсім не хочеш переговорів ,ти хочеш бути пожиттєвим президентом.
29.03.2026 17:38 Ответить
Іран, КНДР, Венесуела та декілька африканських країн запрошують на переговори в себе.
29.03.2026 17:38 Ответить
якщо "будь-де", як щодо північної Кореї або Ірану?
🤣🤣🤣
29.03.2026 17:38 Ответить
великі переговорні сторони, є пропозиція, відправити на сонце.
29.03.2026 17:38 Ответить
У Будапешті?
29.03.2026 17:43 Ответить
Це як зі стадіоном у 2019 , клоун дешевий, щось там вимагає, великі дяді з-за кордону скажуть, побіжиш хоч у пхеньян хоч у оман
29.03.2026 17:45 Ответить
"Нью Васюки"?
29.03.2026 17:48 Ответить
Китай, Іран, Північна Корея теж підійде Ваві?
29.03.2026 17:50 Ответить
Іран!!!
29.03.2026 17:54 Ответить
Тільки Іран!
Провести там перемовини великої сімки.
Аятола, Трамп, Сі Цзіньпін, Зеленський, Кім Чен Ін, #уйло і Лукашенко.
Координати приміщення надати Ізраїлю.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
29.03.2026 18:06 Ответить
На стадіоні!
29.03.2026 18:12 Ответить
Ти ****** ужо усих.
29.03.2026 18:16 Ответить
Придурку, схаменись уже з тими переговорами. А по- друге, жодні переговори з рашистами не можуть називатись мирними і не варті використаного туалетного паперу
29.03.2026 18:22 Ответить
де, ще не подорожувала гундоса зе!гніда?
чи, зе!поц туристичним агентом у умєрова/буданова прилаштувався?
29.03.2026 18:28 Ответить
Куп'янськ.
29.03.2026 18:32 Ответить
 
 