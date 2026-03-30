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Новини Мирні перемовини
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Нехай Росія здається, ми не будемо, - Зеленський

Тристоронні переговори в ОАЕ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Щоб мирні перемовини не зайшли у глухий кут, необхідно організувати тристоронню зустріч і рухатися далі дипломатичним шляхом.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Потрібна тристороння зустріч

"Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком", - сказав Зеленський журналістам.

Як раніше наголошував Зеленський, Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.
  • Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
  • 22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
  • Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) перемовини (3857)
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Топ коментарі
+15
Потужний незламник буде воювати до останнього українця, а згодом десь в Іспанії в своєму маєтку буде роздавати інтерв'ю про свою жертовну боротьбу та безмежну любов до України.
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30.03.2026 12:43 Відповісти
+11
Потужно і незламно під його керівництвом.
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30.03.2026 12:33 Відповісти
+9
Так всім адекватним людям давно зрозуміло, що головна проблема - це дрібне тупе мстиве маланське чмо, яке чогось вирішило, що воно є повелителем долі України та найвизначнішим лідором **********.
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30.03.2026 12:45 Відповісти

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