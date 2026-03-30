Нехай Росія здається, ми не будемо, - Зеленський

Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Щоб мирні перемовини не зайшли у глухий кут, необхідно організувати тристоронню зустріч і рухатися далі дипломатичним шляхом.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Потрібна тристороння зустріч

"Я не вважаю, що в нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком", - сказав Зеленський журналістам.

Як раніше наголошував Зеленський, Україна готова проводити подальші мирні перемовини будь-де, крім Росії та Білорусі.

Що передувало?