Пусть Россия сдается, мы не будем, - Зеленский
Чтобы мирные переговоры не зашли в тупик, необходимо организовать трехстороннюю встречу и продолжать действовать дипломатическим путем.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Нужна трехсторонняя встреча
"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам всем делать? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути", - сказал Зеленский журналистам.
Как ранее подчеркивал Зеленский, Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан
-- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
-- ''даґаварімся па-срєдінє''.
-- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
-- ''хуже нє будєт''.
-- ''зуб даю''.