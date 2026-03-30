Пусть Россия сдается, мы не будем, - Зеленский

Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Фото: REUTERS/Hamad Al Kaabi

Чтобы мирные переговоры не зашли в тупик, необходимо организовать трехстороннюю встречу и продолжать действовать дипломатическим путем.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Нужна трехсторонняя встреча

"Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам всем делать? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути", - сказал Зеленский журналистам.

Как ранее подчеркивал Зеленский, Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Зеленский Владимир (23799) переговоры (5680)
Потужно і незламно під його керівництвом.
30.03.2026 12:33 Ответить
"За все добре, проти всього поганого. Але потужно!"

А сказати що хотів?
30.03.2026 12:37 Ответить
Потужний незламник буде воювати до останнього українця, а згодом десь в Іспанії в своєму маєтку буде роздавати інтерв'ю про свою жертовну боротьбу та безмежну любов до України.
30.03.2026 12:43 Ответить
не сци в компот ,він солодкий
30.03.2026 12:34 Ответить
я не сумніваюся що ти професор з уринотерапії.....
30.03.2026 12:38 Ответить
"Як не зможу-то піду".
Але ж, зміг: "Нехай Росія здається".
30.03.2026 12:38 Ответить
нас знищать, якщо окупують, не вас, вам завжди буде добре, при будь-якій ворожій владі
30.03.2026 12:47 Ответить
злупок ти звідки пишешь??ти сам то де розумнику??
30.03.2026 12:49 Ответить
Дурень, щоб отримати зайву копійку від Х-уйла куратори повинні скласти враження що твої пости деморалізують українців, а якщо навпаки, вони озлоблюють їх проти Москальщини? Нічого ти від них не отримаєш.
30.03.2026 13:01 Ответить
Почнеться зараз тут...
30.03.2026 12:32 Ответить
Ну, ось і почалось...
30.03.2026 12:37 Ответить
чому ви всі перемогателі не в окопах??
30.03.2026 12:40 Ответить
А чому всі пораженці - на мові, а не выполняют необходимое для достижения целей т.н. "сво" условие "денацификации"?
30.03.2026 12:44 Ответить
Зрозуміло. Все як завжди.
30.03.2026 12:48 Ответить
Приїжджайте до Одеси та подивіться, як вони у нас тут закінчуються.
Особливо в Аркадії, ввечері.
30.03.2026 12:54 Ответить
По-перше, ви казали "люди закінчуються", а не "прості люди закінчуються".
По-друге, думку військових знаю добре.
Хочеться миру? ******* як.
Ну то що, давай договаріваться, Донбасс там, дєнаціфікація, дємілітарізація? Пішов *****, їбашимо далі!
30.03.2026 13:01 Ответить
С дивана перемегать удобнее.
30.03.2026 12:48 Ответить
Кацап, стуль дзюбок.
30.03.2026 12:42 Ответить
Шпиняй у свій путлерівський рай, там все так чудово, там тобі буде добре, і нам без тебе якось легше.
30.03.2026 12:50 Ответить
ага
30.03.2026 12:33 Ответить
Потужно і незламно під його керівництвом.
30.03.2026 12:33 Ответить
Тут,навіть,"не просто померти...",а понти найвеличнішого,які вже давно розкусили,як всередині,так і закордоном.
А, спочатку,були оплески,задля годиться.
30.03.2026 12:43 Ответить
Це так
30.03.2026 13:03 Ответить
"За все добре, проти всього поганого. Але потужно!"

А сказати що хотів?
30.03.2026 12:37 Ответить
Хотів сказати, що він "готовий приймати з будь-якої сторони і в будь-якій кількості", тільки аби залишитися "президентом".
30.03.2026 13:05 Ответить
полігон - так полігон
30.03.2026 12:38 Ответить
30.03.2026 12:39 Ответить
Просто,інша форма впливу
30.03.2026 12:44 Ответить
Так всім адекватним людям давно зрозуміло, що головна проблема - це дрібне тупе мстиве маланське чмо, яке чогось вирішило, що воно є повелителем долі України та найвизначнішим лідором **********.
30.03.2026 12:45 Ответить
То маска.
Вважаю,що козир і надалі головний, або як його охрестили закордоном-Сір.К.
30.03.2026 13:13 Ответить
А що, д'єрмак здох? Начебто ні. То що змінилося?
30.03.2026 13:03 Ответить
Обоснуй чем стало хуже? Любишь Ермака???. Большинство украинцев никак не ощутили его отсутствия!!! Раздражать народ меньше стал и миндичей с цукерманами на посады меньше падать стало. В остальном ничего не поменялось.
30.03.2026 13:15 Ответить
А де аргумент на голову кацапам, щоб вони скиглили від ракетних ударів? Де? Чи твої балаболістині ракети - це єдине грізна зброя відповіді їм?
30.03.2026 12:39 Ответить
міндічя вирніт!!!
30.03.2026 12:42 Ответить
Потужний незламник буде воювати до останнього українця, а згодом десь в Іспанії в своєму маєтку буде роздавати інтерв'ю про свою жертовну боротьбу та безмежну любов до України.
30.03.2026 12:43 Ответить
Ну він мусить зважати на соціологію, де 90% українців мріють про парад перемоги на червоній площі...
30.03.2026 12:49 Ответить
90% українців байдуже та всрата площа. Не читайте "зелених газет".
30.03.2026 13:02 Ответить
Ви хоч в курсі, скільки залишилось і як це у вас називається?
30.03.2026 13:17 Ответить
Да с Испании и Италии можно воевать до талого.
30.03.2026 12:45 Ответить
"до талого"- це так по-кацапськи... Не палишся зовсім...
30.03.2026 12:52 Ответить
"парєбрік" всі пам'ятають.
30.03.2026 12:53 Ответить
Квартальна стратегія - це волати на будь-яких переговорах про закінчення війни і прагнення до миру, а між переговорами заявляти щось типу "хай росія здається", "щоб путін здох", "без вступу в НАТО в ядерної зброї миру не буде" і тд.
30.03.2026 12:46 Ответить
Вмирайте в окопах за юзіков за міндичей , їх маєтки бізнеси і інше, "я не буду здаватися!" , *** де ти воюєш сорт зелений? 🤦 Посиди хоча би тиждень в окопі , ухилянт 4 разовий! Україна мріє тебе здихатися.
30.03.2026 12:56 Ответить
Не Росія, а кацапстан, вони не здадуть, ЗСУ повинні їх просто знищити на українські території, а вже далі будуть запущені процеси розпаду терористичного угрупування!
30.03.2026 12:58 Ответить
Так повертайся з Польщі ,мобілізуйся і "знищуй " ,як кажуть- "пи@діти -це не мішки носити.
30.03.2026 13:14 Ответить
30.03.2026 12:59 Ответить
Голобородько за будь-яку "двіжуху", аби тільки незаконно лишатися при владі.
30.03.2026 13:00 Ответить
Не встречи надо организовывать а производство баллистики которая будет лететь на тысячи километров.
30.03.2026 13:03 Ответить
Це вже дитяча дипломатія.
30.03.2026 13:08 Ответить
"Нехай росія здається .ми не будемо" -ось що буває , коли державою керує зелене чмо з хворобливою манією величі , яке повністю втратило почуття реальності і живе в пропагандистських наративах про "перемогу " і "кордони 91 року " які саме ж і видумало .щоб промивати мізки українцям.
30.03.2026 13:12 Ответить
Ось це - правільная рєальность?
Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан
30.03.2026 13:19 Ответить
А що Україна виграє війну ? Напевно ,бойові дії вже ведуться на території рашки , скоро знову будемо міняти Суджу на ЗАЕС ?
30.03.2026 13:22 Ответить
''Знамениті'' цитати Зеленського:
-- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
-- ''даґаварімся па-срєдінє''.
-- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
-- ''хуже нє будєт''.
-- ''зуб даю''.
30.03.2026 13:22 Ответить
 
 