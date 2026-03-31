Мы не увидели четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" от Зеленского, - Песков
В Кремле не усмотрели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о "пасхальном перемирии".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Пасхальное перемирие
"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" мы не увидели", — заявил Песков.
По его словам, Зеленский говорил о готовности и желании пойти на "хотя бы какое-то перемирие, хотя бы пасхальное".
Мир, а не перемирие
"Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", — сказал пресс-секретарь российского диктатора.
Кроме того, по его мнению, украинская власть якобы "отчаянно нуждается в любом перемирии", поскольку якобы динамика на фронте не в ее пользу.
"Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже ему придется делать это по более высокой цене", — добавил он.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
Це чітке формулювання?
Там перемир'я не буде !
Для вас тільки така ініціатива.
Буде чекати на формулювання вашого відступу за межі міжнародно визнаних кордонів України.