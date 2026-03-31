Мы не увидели четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" от Зеленского, - Песков

В Кремле не усмотрели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о "пасхальном перемирии".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" мы не увидели", — заявил Песков.

По его словам, Зеленский говорил о готовности и желании пойти на "хотя бы какое-то перемирие, хотя бы пасхальное".

Мир, а не перемирие

"Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", — сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Кроме того, по его мнению, украинская власть якобы "отчаянно нуждается в любом перемирии", поскольку якобы динамика на фронте не в ее пользу.

"Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже ему придется делать это по более высокой цене", — добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

Песков Дмитрий перемирие
-- Пішли *****, їбані кацапські тварюки!
Це чітке формулювання?
31.03.2026 14:07 Ответить
Йоршик залізь назад в задницю *****. Бо вам перемир'я непотрібно. Вже пішов п'ятий рік кацапської війни і брехні.
31.03.2026 14:09 Ответить
П1сюн - ДЛБ. МИР НА ВЕЛИКОДЕНЬ - ПО ЗАМОВЧУВАННЮ.
31.03.2026 14:10 Ответить
Йоршик, нікого не *** що ви там побачили, чи не побачили. Тобі та твоєму шефу варто вже "до землі" готуватись, зробіть людству свято.
31.03.2026 14:17 Ответить
По ходу він це проплямкав по телефону своїй доці лізці яка проживає у Франції.
31.03.2026 14:25 Ответить
А може треба більше бити по портах кацапії а не нести дурню про Великодня перемирення
31.03.2026 14:41 Ответить
Всі умови сформульовані в Усть-Лугі !
Там перемир'я не буде !
31.03.2026 14:51 Ответить
Нах пішов,йоршик.
31.03.2026 14:58 Ответить
на Великдень ми будемо продовжувати вас вбивати. Паски до дронів прив'язувати для вас не будемо.
Для вас тільки така ініціатива.
31.03.2026 15:27 Ответить
ЗСУ буде виносити москальські заводи до Великодня і після.
Буде чекати на формулювання вашого відступу за межі міжнародно визнаних кордонів України.
31.03.2026 15:30 Ответить
Так там не дивитись треба було, а відривати рота й смоктати...
31.03.2026 15:33 Ответить
 
 