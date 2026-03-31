Мы не увидели четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" от Зеленского, - Песков

В Кремле не усмотрели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о "пасхальном перемирии".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Пасхальное перемирие

"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы относительно "пасхального перемирия" мы не увидели", — заявил Песков.

По его словам, Зеленский говорил о готовности и желании пойти на "хотя бы какое-то перемирие, хотя бы пасхальное".

Мир, а не перемирие

"Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие", — сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Кроме того, по его мнению, украинская власть якобы "отчаянно нуждается в любом перемирии", поскольку якобы динамика на фронте не в ее пользу.

"Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже ему придется делать это по более высокой цене", — добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.