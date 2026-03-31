Ми не побачили чітко сформульованої ініціативи щодо "великоднього перемир’я" від Зеленського, - Пєсков

У Кремлі не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Великоднє перемир’я

"З тих заяв Зеленського які ми читали, чітко сформульованої ініціативи щодо "великоднього перемир’я" ми не побачили", - заявив Пєсков.

За його словами, Зеленський говорив про готовність і бажання піти на "хоча б якесь перемир’я, хоча б великоднє".

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Мир, а не перемир'я

"Зеленський має взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення, щоб ми вийшли на мир, а не перемир'я", - сказав речник російського диктатора.

Також, на його думку, українська влада нібито "відчайдушно потребує будь-якого перемир’я", бо нібито динаміка на фронті не на її користь.

"Тому Зеленський може і повинен своєчасно ухвалити рішення, пізніше йому доведеться робити це за вищою ціною", - додав він.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.