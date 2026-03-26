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Просувань щодо питання територій під час переговорів з Україною немає, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі у питанні територій під час переговорів з Україною просувань немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
За його словами, у переговорах досі немає просування з головних питань, зокрема щодо питання територій.
"Росія не втрачає інтерес до переговорів щодо України", - зазначив речник кремлівського диктатора.
Пєсков додав, що РФ розраховує на проведення наступного раунду переговорів "щойно дозволять обставини".
"Основні, критичні для російської сторони питання щодо України поки що не були узгоджені", - додав він.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
Топ коментарі
+7 Дзядзьо Добрий
показати весь коментар26.03.2026 12:09 Відповісти Посилання
+6 Дмитро Михайловський
показати весь коментар26.03.2026 12:19 Відповісти Посилання
+4 Green Bill #603485
показати весь коментар26.03.2026 12:18 Відповісти Посилання
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