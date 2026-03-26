Просувань щодо питання територій під час переговорів з Україною немає, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі у питанні територій під час переговорів з Україною просувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

За його словами, у переговорах досі немає просування з головних питань, зокрема щодо питання територій.

"Росія не втрачає інтерес до переговорів щодо України", - зазначив речник кремлівського диктатора.

Пєсков додав, що РФ розраховує на проведення наступного раунду переговорів "щойно дозволять обставини".

"Основні, критичні для російської сторони питання щодо України поки що не були узгоджені", - додав він.

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Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

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