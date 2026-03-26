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Новини переговори з РФ
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Просувань щодо питання територій під час переговорів з Україною немає, - Пєсков

Кремль прокоментував переговори з Україною: питання територій

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі у питанні територій під час переговорів з Україною просувань немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

За його словами, у переговорах досі немає просування з головних питань, зокрема щодо питання територій.

"Росія не втрачає інтерес до переговорів щодо України", - зазначив речник кремлівського диктатора.

Пєсков додав, що РФ розраховує на проведення наступного раунду переговорів "щойно дозволять обставини".

"Основні, критичні для російської сторони питання щодо України поки що не були узгоджені", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1879) росія (70670) переговори з Росією (1630)
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Топ коментарі
+7
Так все ж таки - території, а не якісь там "денацифікація", "демілітаризація". Як були брехунами ...
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26.03.2026 12:09 Відповісти
+6
І не буде ніяких питань, усі українські території будуть звільнені, а кацапи на них знищені!
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26.03.2026 12:19 Відповісти
+4
Письков, твои территории от Урала до Байкала в лучшем для тебя случае. А реально внутри МКАДа.
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26.03.2026 12:18 Відповісти

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