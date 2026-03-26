Прорывов по вопросу территорий во время переговоров с Украиной нет, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в вопросе о территориях в ходе переговоров с Украиной прогресса нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.



"Россия не теряет интереса к переговорам по Украине", - отметил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Песков добавил, что РФ рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров, "как только позволят обстоятельства".

"Основные, критические для российской стороны вопросы по Украине пока не согласованы", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

