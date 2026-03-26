Прорывов по вопросу территорий во время переговоров с Украиной нет, - Песков

Кремль прокомментировал переговоры с Украиной: вопрос территорий

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в вопросе о территориях в ходе переговоров с Украиной прогресса нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

По его словам, в переговорах до сих пор нет продвижения по основным вопросам, в частности по вопросу территорий.

"Россия не теряет интереса к переговорам по Украине", - отметил пресс-секретарь кремлевского диктатора.

Песков добавил, что РФ рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров, "как только позволят обстоятельства".

"Основные, критические для российской стороны вопросы по Украине пока не согласованы", - добавил он.

Песков Дмитрий россия переговоры с Россией
Топ комментарии
+3
Так все ж таки - території, а не якісь там "денацифікація", "демілітаризація". Як були брехунами ...
показать весь комментарий
26.03.2026 12:09 Ответить
+1
Піська знову щось ляпає....)) ЧУВАК НІХТО ВАМ ЗАКОННО ТЕРИТОРІЇ НЕ ВІДДАСТЬ

Придурки))

Ви хоча б розумієте своїм тупим розумом що якщо узаконити анексію в Европі ЯКА ТУФТА ПОЧНЕТЬСЯ?

Іспанія - вся розлетиться на друзки
Балкани
Італія
Німеччина може і тд до безкінечноті. РОзмово відстала гопота із ПІТЕРА думає що вся планета різко захоче собі проблем
показать весь комментарий
26.03.2026 12:07 Ответить
+1
Письков, твои территории от Урала до Байкала в лучшем для тебя случае. А реально внутри МКАДа.
показать весь комментарий
26.03.2026 12:18 Ответить
Піська знову щось ляпає....)) ЧУВАК НІХТО ВАМ ЗАКОННО ТЕРИТОРІЇ НЕ ВІДДАСТЬ

Придурки))

Ви хоча б розумієте своїм тупим розумом що якщо узаконити анексію в Европі ЯКА ТУФТА ПОЧНЕТЬСЯ?

Іспанія - вся розлетиться на друзки
Балкани
Італія
Німеччина може і тд до безкінечноті. РОзмово відстала гопота із ПІТЕРА думає що вся планета різко захоче собі проблем
показать весь комментарий
26.03.2026 12:07 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2026 12:42 Ответить
Так все ж таки - території, а не якісь там "денацифікація", "демілітаризація". Як були брехунами ...
показать весь комментарий
26.03.2026 12:09 Ответить
Письков, твои территории от Урала до Байкала в лучшем для тебя случае. А реально внутри МКАДа.
показать весь комментарий
26.03.2026 12:18 Ответить
І не буде ніяких питань, усі українські території будуть звільнені, а кацапи на них знищені!
показать весь комментарий
26.03.2026 12:19 Ответить
Іді нах...
показать весь комментарий
26.03.2026 12:23 Ответить
Щовечора концерти по заявкам. Святік - наскільки класне було містечко. Нема більше Святогірська.
Крам, Славік - ефпівішки роями. Молнії, герані, КАБи - роблять все, щоб цивільні евакуйовувались, мразі.
Стерти хочуть міста.
Щоб ми за них не трималися.
Все не можуть зрозуміти своїми зайвими хромосомами, що клали ми їм на воротнік.

показать весь комментарий
26.03.2026 12:24 Ответить
Вже не раз писав, що для таких новин на сайті треба зробити окрему рубрику - "ТОП з дурдому"...
показать весь комментарий
26.03.2026 12:37 Ответить
щось пучоглазик там поплутав? вон шойга каже що є просування - тепер небезпечно і за уралом
показать весь комментарий
26.03.2026 12:49 Ответить
русня ,ваша теріторія у вас на рашкостане на кладовище ,за поребником ,закопувайтеся ,вам ніхто не заважає
показать весь комментарий
26.03.2026 12:50 Ответить
 
 