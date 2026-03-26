Прорывов по вопросу территорий во время переговоров с Украиной нет, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в вопросе о территориях в ходе переговоров с Украиной прогресса нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, в переговорах до сих пор нет продвижения по основным вопросам, в частности по вопросу территорий.
"Россия не теряет интереса к переговорам по Украине", - отметил пресс-секретарь кремлевского диктатора.
Песков добавил, что РФ рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров, "как только позволят обстоятельства".
"Основные, критические для российской стороны вопросы по Украине пока не согласованы", - добавил он.
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Придурки))
Ви хоча б розумієте своїм тупим розумом що якщо узаконити анексію в Европі ЯКА ТУФТА ПОЧНЕТЬСЯ?
Іспанія - вся розлетиться на друзки
Балкани
Італія
Німеччина може і тд до безкінечноті. РОзмово відстала гопота із ПІТЕРА думає що вся планета різко захоче собі проблем
Крам, Славік - ефпівішки роями. Молнії, герані, КАБи - роблять все, щоб цивільні евакуйовувались, мразі.
Стерти хочуть міста.
Щоб ми за них не трималися.
Все не можуть зрозуміти своїми зайвими хромосомами, що клали ми їм на воротнік.