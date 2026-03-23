РФ готова к переговорам с Украиной, но конкретной даты нет, - МИД России

В МИД РФ заявили, что Москва готова к переговорам с Украиной, но на данный момент конкретной даты их проведения нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.

Что известно?

"Я не занимаюсь украинским переговорным треком. ... Мы готовы к таким переговорам, если будет ответное желание украинской стороны", - сказал он.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

