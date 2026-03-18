Трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно, - МИД Украины

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией не отменялись, но на данный момент они отложены из-за событий на Ближнем Востоке.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько раз переносились следующие трехсторонние консультации Украины, России и США. И на данный момент они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отложены", - сказал пресс-секретарь.

По словам Тихого, внимание США сейчас полностью сосредоточено на Ближнем Востоке.

"Хотя команды между собой общаются ежедневно. Рабочий контакт имеет место", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому процессу.

"Мы видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь их военным путем не удастся", - подытожил Тихий.

