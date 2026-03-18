Трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно, - МИД Украины

Что происходит с трехсторонними переговорами: в МИД рассказали

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией не отменялись, но на данный момент они отложены из-за событий на Ближнем Востоке.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Уже несколько раз переносились следующие трехсторонние консультации Украины, России и США. И на данный момент они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отложены", - сказал пресс-секретарь.

По словам Тихого, внимание США сейчас полностью сосредоточено на Ближнем Востоке. 

"Хотя команды между собой общаются ежедневно. Рабочий контакт имеет место", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому процессу.

"Мы видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь их военным путем не удастся", - подытожил Тихий.

які контакти?

гнида умєров перевіряє нерухомість в Маямі та Флориді ?
18.03.2026 16:02 Ответить
Дипломат Чєбурєк це звучить сильно. Вже б краще Єрмака відправили. Він хоч виглядить солідно
18.03.2026 16:07 Ответить
Навряд,чи при участі зелених щось вийде у переговорах -це не ті люди,що вміють вести переговори,та й не зацікавлені в успіху їх,бо після закінчення- вибори,а після виборів з них спитають.
18.03.2026 16:13 Ответить
Тристоронні переговори на паузі, але договорняки оманської шобли та рашистів відбуваються щодня нон-стоп. Але саме мінські угоди поперек горла стоять Боневтіку.
18.03.2026 16:33 Ответить
 
 