Трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно, - МИД Украины
Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией не отменялись, но на данный момент они отложены из-за событий на Ближнем Востоке.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Уже несколько раз переносились следующие трехсторонние консультации Украины, России и США. И на данный момент они тоже перенесены. То есть от них не отказывались, их не отменяли, просто они отложены", - сказал пресс-секретарь.
По словам Тихого, внимание США сейчас полностью сосредоточено на Ближнем Востоке.
"Хотя команды между собой общаются ежедневно. Рабочий контакт имеет место", - сказал он.
В то же время пресс-секретарь МИД отметил, что Россия не демонстрирует готовности к дипломатическому процессу.
"Мы видим ставку на войну, на попытку достичь своих целей военным путем, хотя достичь их военным путем не удастся", - подытожил Тихий.
гнида умєров перевіряє нерухомість в Маямі та Флориді ?