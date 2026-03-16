Украина не готова к мирным переговорам, Россия будет добиваться целей "СВО" "на земле", - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина якобы не готова к мирным переговорам с Россией, поэтому Москва будет "добиваться выполнения задач непосредственно "на земле".

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы Кремля

По его словам, Россия якобы "привержена всем договоренностям" относительно политико-дипломатического урегулирования "украинского кризиса". Лавров обвинил Украину в саботаже мирного процесса: 

"К сожалению, эти договоренности, которым Россия была верна, начиная с 2022 года до текущего года, саботируются украинской стороной".

"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим не готов к этому, мы будем достигать целей специальной военной операции (так РФ называет полномасштабную войну против Украины, - ред.) на земле, что сейчас и происходит", - добавил Лавров.

Он также сказал, что "Евросоюз полностью дискредитировал себя", добавив, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников Москва "не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса".

лавров Сергей (2377) переговоры (5644) переговоры с Россией (1438) война в Украине (7856)
тюрма народів московія ... ви вдавитеся нашою українською землею !!! В Чорнозем полягаєте !!! ...
16.03.2026 16:39 Ответить
доб'єтесь !
всіх кацапів доб'єте на цій сво.

.
16.03.2026 16:40 Ответить
Сосія не готова до мирних переговорів,тому Україна буде добиватись поставлених цілей "на землі,на морі і в повітрі".Коняче ржання старого мерина лавруши не допоможе.Хуйло бункерне повинне прийняти рішення про вихід з території України,включаючи Крим,виплатити всі репарації Вже нова влада на болотах повинна буде віддати все військово-політичне керівництво під суд міжнародного кримінального трибунала.Тільки тоді поетапно будуть скасовані санкції.Бажано щоб на паРаші стало 10. -15 нових державних утворень.
16.03.2026 16:45 Ответить
Після цієї заяви "лохторату" потрібно готуватися до "рехферендуму".
Просто йому ще не сказали, що в наступному році крах російської економіки.
16.03.2026 16:49 Ответить
Наступний рік - то є константа, а поточний - змінна. По цій формулі вираховується час краху.
16.03.2026 17:12 Ответить
Він дипломат не мирної країни, а воюючої з нами, тому я би не зважав на його дипломатичний імунітет . . .
показать весь комментарий
16.03.2026 16:55 Ответить
ДЛЯ ТУПОГОЛОВИХ і мрійників "перемовин"

- умови ті ж що і завжди
- умови ніколи не мінялись

"ЦЕЛИ СВО" - це зникнення українського етносу а саме - ми маємо бути російськомовні, безправні і нищі - НАВІЧНО. От як Бахмут, Донецьк чи Луганськ - оце в РФ і вважають "хорошим початком переговорів"

Тому що це буде лише початок - потім вони видвинуть умови здачі тих хто воював, суда нам ними, заборону історії і щоб прийняли їх трактування що ми жителі Львова "пашли с новагарада і ладаги" і тд
16.03.2026 16:57 Ответить
Не розумію, чому донька цього старого мудака досі вільно вештаєтся по США і взагалі ще дихає тут а не слухає пісьні Кобзона там? Чи мало там тіх з наших хто втратив свою дитину завдяки її гниді татусю? Це стосуєтся і інших опаришів з параші шо розползлись по закордонням.
Нехай вчасно памперс міняє, бо схоже сеча до мізків дійшла.
Власник фірми, що виробляє "Фламінго", анонсував випробування на сусідах балістичних ракет дальністю до 300 км. Небагато насправді, але крємній ел мабуть не відновиться. Принаймні у брянську. Отака "земля"...
..ну, шо ж, ніхто кацапів за язика не тягнув.. - але за Орлом чи за Ростовом-на-Дону чи за Краснодаром Україну не цікавить не дуже українська земля..
На земле не получится, а вот в земле ваши косточки гнить будут...
Тобі самому вже час до землі готуватися.
Тобто Х-уйло через свою лавровську відрижку повідомляє Тромбу, давай дотискай їх, прикривай нас, і галасуй, що це не ми їх намагаємося знищити, а вони напали на нас.
Я склав рейтинг, у якій черговості найбільші злодії на сьогодні, у перших особах їх злочинних режимів на планеті, повинні б покинути цей світ через хвороби, чи з інших причин:
Х-уйло
Тромб
Сі Цзінь Пін
Кім Чен Ин
Лукашенко
Орбан
Фіцо

Є ще купа інших лиходіїв-лідерів країн, що є союзниками вбивць нашого народу, але це ті, що привселюдно знищують нас, мають потугу і допомагають знищувати нас, або є нашими сусідами і друзями країн, що знищують нас, або допомагають знищувати.
Після сказаного:
за смерті українців, до вбивства яких приєднався Хоменеї, він вже в пеклі, хоч ті, хто його туди спровадив, щонайменше керувалися думкою про його причетність до геноциду громадян України.
трохи останнє речення поплутав, тобто, віддалік від нас є певна купа ворожих країн, а про ворожих лідерів, крім Орбана і Фіцо висновое не стосувався, хоч Навроцький, принаймні, напівзасранець.
Знову не слава Богу, спрощу, про популярних ватажків сусідів, Орбан і Фіцо сформували ворожу політику щодо України, тому я їх включив у список. Навроцький теж формує негатив про Україну, але ЗМІ зараз його на фоні інших недрузів України його не коментують, може розмірковує чи варто лити бруд на нас чи недоцільно, може неприязнь цього трампіста щодо українців не така вже й глибока, як здається (хоч бажати нам добра і бути симпатиком Тромба речі несумісні).
Йому вже майже 80 років він в маразмі... мабуть як рашка буде валитися то теж таке буде казати.
Дєрзайтє, сумні клоуни!!!
А "на море" вже "добились"?
у землі
Ох и лицемеры!
Україна не готова ні до яких переговорів з кацапстаном, бо виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території та знищивши на них кілька мільйонів кацапів!
