Украина не готова к мирным переговорам, Россия будет добиваться целей "СВО" "на земле", - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина якобы не готова к мирным переговорам с Россией, поэтому Москва будет "добиваться выполнения задач непосредственно "на земле".

Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы Кремля

По его словам, Россия якобы "привержена всем договоренностям" относительно политико-дипломатического урегулирования "украинского кризиса". Лавров обвинил Украину в саботаже мирного процесса:

"К сожалению, эти договоренности, которым Россия была верна, начиная с 2022 года до текущего года, саботируются украинской стороной".

"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим не готов к этому, мы будем достигать целей специальной военной операции (так РФ называет полномасштабную войну против Украины, - ред.) на земле, что сейчас и происходит", - добавил Лавров.

Он также сказал, что "Евросоюз полностью дискредитировал себя", добавив, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников Москва "не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса".

