Украина не готова к мирным переговорам, Россия будет добиваться целей "СВО" "на земле", - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Украина якобы не готова к мирным переговорам с Россией, поэтому Москва будет "добиваться выполнения задач непосредственно "на земле".
Его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Угрозы Кремля
По его словам, Россия якобы "привержена всем договоренностям" относительно политико-дипломатического урегулирования "украинского кризиса". Лавров обвинил Украину в саботаже мирного процесса:
"К сожалению, эти договоренности, которым Россия была верна, начиная с 2022 года до текущего года, саботируются украинской стороной".
"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку киевский режим не готов к этому, мы будем достигать целей специальной военной операции (так РФ называет полномасштабную войну против Украины, - ред.) на земле, что сейчас и происходит", - добавил Лавров.
Он также сказал, что "Евросоюз полностью дискредитировал себя", добавив, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников Москва "не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса".
Что предшествовало?
Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".
По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- умови ті ж що і завжди
- умови ніколи не мінялись
"ЦЕЛИ СВО" - це зникнення українського етносу а саме - ми маємо бути російськомовні, безправні і нищі - НАВІЧНО. От як Бахмут, Донецьк чи Луганськ - оце в РФ і вважають "хорошим початком переговорів"
Тому що це буде лише початок - потім вони видвинуть умови здачі тих хто воював, суда нам ними, заборону історії і щоб прийняли їх трактування що ми жителі Львова "пашли с новагарада і ладаги" і тд
