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Новини Заяви Лаврова про Україну Переговори України та РФ
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Україна не готова до мирних переговорів, Росія добиватиметься цілей "СВО" "на землі", - Лавров

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна буцімто не готова до мирних перемовин з Росією, тому Москва буде "домагатися виконання завдань безпосередньо "на землі".

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Погрози Кремля

За його словами, Росія нібито "віддана всім домовленостям" щодо політико-дипломатичного врегулювання "української кризи". Лавров звинуватив Україну у саботуванні мирного процесу: 

"На жаль, ці домовленості, яким Росія була віддана, починаючи з 2022 року до поточного року, вони саботуються українською стороною".

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"Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно віддані переговорному рішенню. Але оскільки київський режим не готовий до цього, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції (так РФ називає повномасштабну війну проти України - ред.) на землі, що зараз і відбувається", - додав Лавров.

Він також сказав, що "Євросоюз сам себе дискредитував за повною програмою", додавши, що в заявах представників Франції, Німеччини та брюссельських чиновників Москва "не бачить нічого конструктивного для просування переговорного процесу".

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Лавров про переговори з Україною

Що передувало?

Автор: 

Лавров Сергій (1703) перемовини (3835) переговори з Росією (1624) війна в Україні (8570)
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Топ коментарі
+23
тюрма народів московія ... ви вдавитеся нашою українською землею !!! В Чорнозем полягаєте !!! ...
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16.03.2026 16:39 Відповісти
+16
доб'єтесь !
всіх кацапів доб'єте на цій сво.

.
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16.03.2026 16:40 Відповісти
+13
Сосія не готова до мирних переговорів,тому Україна буде добиватись поставлених цілей "на землі,на морі і в повітрі".Коняче ржання старого мерина лавруши не допоможе.Хуйло бункерне повинне прийняти рішення про вихід з території України,включаючи Крим,виплатити всі репарації Вже нова влада на болотах повинна буде віддати все військово-політичне керівництво під суд міжнародного кримінального трибунала.Тільки тоді поетапно будуть скасовані санкції.Бажано щоб на паРаші стало 10. -15 нових державних утворень.
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16.03.2026 16:45 Відповісти

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