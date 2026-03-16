Україна не готова до мирних переговорів, Росія добиватиметься цілей "СВО" "на землі", - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Україна буцімто не готова до мирних перемовин з Росією, тому Москва буде "домагатися виконання завдань безпосередньо "на землі".
Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Погрози Кремля
За його словами, Росія нібито "віддана всім домовленостям" щодо політико-дипломатичного врегулювання "української кризи". Лавров звинуватив Україну у саботуванні мирного процесу:
"На жаль, ці домовленості, яким Росія була віддана, починаючи з 2022 року до поточного року, вони саботуються українською стороною".
"Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно віддані переговорному рішенню. Але оскільки київський режим не готовий до цього, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції (так РФ називає повномасштабну війну проти України - ред.) на землі, що зараз і відбувається", - додав Лавров.
Він також сказав, що "Євросоюз сам себе дискредитував за повною програмою", додавши, що в заявах представників Франції, Німеччини та брюссельських чиновників Москва "не бачить нічого конструктивного для просування переговорного процесу".
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".
- За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.
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