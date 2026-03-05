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Новини Відео Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
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"Дух Анкориджу" випаровується, - глава МЗС РФ Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "дух Анкориджу" випаровується.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Кажуть, що "дух Анкориджу" зруйновано через дії США. В Анкориджі дух був не найголовнішим. Дух - це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною.

Але дух випаровується. Головне досягнення Анкориджу - не дух, а конкретні розуміння, досягнені на основі пропозиції Трампа та його команди переговірників", - сказав Лавров.

За словами глави МЗС країни-окупанта, "совість Росії чиста".

"Ми віддані розумінням, яких було досягнуто щодо пропозицій США на Алясці", - додав Лавров.

Міністр зазначив, що "розуміння Анкориджу" мають на увазі серйозні компроміси від Росії.

Читайте: У Росії немає термінів для завершення війни в Україні, лише поставлені цілі, - Лавров

Що передувало?

Читайте: Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian

Автор: 

Лавров Сергій (1700) росія (70393) США (26719)
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Топ коментарі
+37
бо то не дух був, а душок в будь-якому сенсі...
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05.03.2026 11:25 Відповісти
+32
Пук в Анкориджі був ганьбою Трампа, що розстелив червону доріжку перед ху#лом.
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05.03.2026 11:28 Відповісти
+26
Коняко,якщо випаровується,то обнови.
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05.03.2026 11:27 Відповісти
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бо то не дух був, а душок в будь-якому сенсі...
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05.03.2026 11:25 Відповісти
Кацап, тут водеи нет!
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05.03.2026 12:01 Відповісти
Ну так расскажи это пресс-службе МИД Азербайджана,долбо@б лаптерогий. Зачем здесь воняешь?
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05.03.2026 12:20 Відповісти
Руський дух він такий, ще Баба Яга його відчувала.
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05.03.2026 12:33 Відповісти
так розкажи коняка облізла, шо там було у Анкориджі?
за шо розмова була та до чого дійшли?
не води городами
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05.03.2026 11:27 Відповісти
Коняко,якщо випаровується,то обнови.
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05.03.2026 11:27 Відповісти
Треба їсти не овес і ячмінь, а горох і квасолю. Тоді дух Анкоріджу Да прибуде с тобою.
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05.03.2026 11:27 Відповісти
Пук в Анкориджі був ганьбою Трампа, що розстелив червону доріжку перед ху#лом.
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05.03.2026 11:28 Відповісти
чемоданчик ***** в анкориджі просто був не герметичний от дух і просочився. а з часом все провітрили і атмосфера стала чістішою.
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05.03.2026 11:29 Відповісти
Нууу, на те він і дух. Навіть у Анкориджі сморід довго відчуватися не може.
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05.03.2026 11:30 Відповісти
Представлялось примерно как "Дух Ялты", но пошло не очень.
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05.03.2026 11:31 Відповісти
Здох? - пішов тяжкий дух
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05.03.2026 11:32 Відповісти
лекція пуйла про Аляску змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці....
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05.03.2026 11:32 Відповісти
То не дух то був смердячий душок кацапсько трампівської гнилі.
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05.03.2026 11:32 Відповісти
Рашистам сподобалось як Тромб плазував перед ними навколішках і обіцяв все віддати. Що значить вести переговори з рашистами. Всі переговори вони сприймають як слабкість противника і це піднімає їх бойовий дух. Тому переговори з рашистами не пришвидшують мір, а навпаки сприяють продовженню війни. Зеля запропонувавши заглянути Х'уйлу в віко тільки призвів до ескалації і продовження війни
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05.03.2026 11:33 Відповісти
Може перегар, а не дух?? Бо дух,щось релігійне,або містичне.....
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05.03.2026 11:35 Відповісти
Даремно витрачалися на чебуреки Віткофу.
Нюхай дух з чемодана плєшивої молі.
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05.03.2026 11:35 Відповісти
так хто-небудь розкаже, про що конкретно домовились в Анкоріджі за спиною України та Європи?
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05.03.2026 11:36 Відповісти
оман 2.0
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05.03.2026 11:48 Відповісти
Ага, мені дуже цікаво про які-такі "серйозні компроміси" від рашки йшла мова?
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05.03.2026 11:49 Відповісти
Щось напівдохлим мерином засмерділо.
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05.03.2026 11:37 Відповісти
Ну так провітрили кімнату і випарувався - нічого там було гази робити
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05.03.2026 11:37 Відповісти
Так засунь свою кінську морду глибше у валізу ху....ла, збережи дух. Чи ти мав на увазі, що потрібна нова партія наркоти, бо стара вже закінчується.
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05.03.2026 11:39 Відповісти
В Анкориджі гівном смерділо
Бо й там ***** срав в чемодан
І знадобилось аж півроку
Хоч там теж зараз не ... ладан
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05.03.2026 11:40 Відповісти
Совість Росії заплямлена убивствами жителів України, руйнуваннями міст України, знищенням дружних відносин між Україною і Росією. Тому не варто лаврому згадувати про якусь кацапську совість
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05.03.2026 11:42 Відповісти
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Що? Коню педальномю вже не так смердить *********** стайнею?
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Дурь Анкориджу випарувався, треба курнути ще.
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05.03.2026 11:45 Відповісти
Дух *************
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05.03.2026 11:46 Відповісти
пук анкориджу
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05.03.2026 11:47 Відповісти
то у ху..ла перестав з дупи дим валити?? а у його тангопляса пиз...юка дим ще іде...
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05.03.2026 11:48 Відповісти
Давно пора.
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05.03.2026 11:49 Відповісти
розшифровую Трамп сказав )(уйлу воюй і захоплюй Україну ,а я буду воювати там де захочу.
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05.03.2026 11:52 Відповісти
не бе не ме не ігого
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05.03.2026 11:52 Відповісти
Да, так оно и будет, сначала испарится духан от кацапни а потом испариться и сам кацапский ********.
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05.03.2026 11:53 Відповісти
Коли вже з тебе дух випарується!?
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05.03.2026 11:55 Відповісти
Смердить інакше?
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05.03.2026 12:09 Відповісти
Вонь Анкоріджа.
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05.03.2026 12:09 Відповісти
То наклади кізяків ще раз, укурена коняка. Та ще пердни зверху.
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05.03.2026 12:11 Відповісти
Кавалер ордена жеребця не те слово використав. Випаровується рідина в газ, а "дух", як і сморід вивітрюється.
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05.03.2026 12:11 Відповісти
Я вже чекаю як ***** знову скаже:
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05.03.2026 12:14 Відповісти
"дух анкаріджА" - коняка сама не пам'ятає, як місто правильно озвучувати. То які претензії, що всі на світі забули про цю ганебну зустріч (окрім чекістів, в яких все записано у досьє)
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05.03.2026 12:15 Відповісти
Трамп злочинець не менший ніж Путін, просто на одного вже виписаний міжнародний ордер, а на іншого його вже готують.
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05.03.2026 12:27 Відповісти
Киньте цього підораи у вулик.
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05.03.2026 12:40 Відповісти
Там де колись совість була у пуйла і його підарського оточення там йух торчить.Послухати кремлівських упирів це себе надурити.Курс для них один - до крейсера "масква".
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05.03.2026 13:24 Відповісти
Краще б у тебе дух ху?:%;йла випарувався...
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05.03.2026 14:11 Відповісти
Смердячий дух не вивітрюється
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05.03.2026 14:53 Відповісти
З коняки б випустити дух...
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05.03.2026 16:11 Відповісти
А можно огласить украинцам, о чем Трампон Трампакс договорился с ******?! Что пообещал и за что ?!
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05.03.2026 16:56 Відповісти
який дух анкоріджу, дебіл - то завжди був російський сморід, кому він треба?
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05.03.2026 17:16 Відповісти
Тобто в сортирі почали прибирати ?
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05.03.2026 18:22 Відповісти
лаВРУША дермовий спадок залишиш потомкам.....сплошноє лайно
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05.03.2026 20:45 Відповісти
Сморід Анкориджу випаровується? Це добре. Якби ще Путя з Трампушкою кудись випарувались...
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06.03.2026 00:10 Відповісти
 
 