"Дух Анкориджу" випаровується, - глава МЗС РФ Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "дух Анкориджу" випаровується.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Кажуть, що "дух Анкориджу" зруйновано через дії США. В Анкориджі дух був не найголовнішим. Дух - це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною.

Але дух випаровується. Головне досягнення Анкориджу - не дух, а конкретні розуміння, досягнені на основі пропозиції Трампа та його команди переговірників", - сказав Лавров.

За словами глави МЗС країни-окупанта, "совість Росії чиста".

"Ми віддані розумінням, яких було досягнуто щодо пропозицій США на Алясці", - додав Лавров.

Міністр зазначив, що "розуміння Анкориджу" мають на увазі серйозні компроміси від Росії.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці РФ розраховувала на повномасштабну співпрацю зі США, але все "виглядає навпаки".

За даними ЗМІ, історична лекція Путіна змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці.

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