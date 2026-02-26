У Росії немає термінів для завершення війни в Україні, лише поставлені цілі, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.
Про це він сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Заява Росії
"У РФ немає термінів для завершення війни в Україні. Ви чули, щоб ми щось говорили про дедлайни? У нас є завдання, і ми перебуваємо в процесі їх реалізації", - стверджує Лавров.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що "було б найбільшою помилкою зараз намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення". Він також додав, що саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можливий лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".
Що передувало?
- Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.
- Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.
- Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.
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Надеюсь, что рано или поздно к этому ублюдку прилетит "добрый дрон" (вряд ли террориста лаврова охраняют так же, как его сообщника пуйла)....
А как же "всьо ідьот по плану"?
Ета бил другой "план",каторий курят...
Я ж так розумію Зеленьський на цей саміт пронесе пістолет, застрелить ***** та стане народним любімчиком? Повправте, якщо я не правий
Бач, а вже через чотири роки в них вже все есвео по плану, без дедлайну...
Ціль трампакса - закінчити війну через місяць.
То що робить трампакс? Звичайно тероризує Україну, щоб капітулювала. Не буде ж він хоч якось тиснути на хазяїна. Хто ще має іллюзію щодо америки?
Останні 500 років з XVI-го століття були епохою модерних імперій (в т.ч. московської імперії часів Романових). Імперія як нестабільна система може перебувати у двох фазах: фаза розширення (завоювання нових територій) й фаза скорочення (деколонізації або навіть розпаду на частини). Стабільне існування імперії (СРСР часів Брежнєва) є нетривалим і спирається на унікальний набір умов: світовий порядок, ґрунтований на правилах і домовленостях (система обмеження озброєнь, воєнно-політичні союзи), висока ціна на ключовий експортний товар імперії, відсутність конфлікту поколінь в імперських елітах, відсутність на світовій арені нових претендентів, які кинуть виклик старому гегемону. За винятком таких нетривалих періодів, імперії або розширюються (іноді дуже стрімко, як захоплення Московією Сибіру й Далекого Сходу), або скорочуються - втрачають колонії, врешті перетворюючись на звичайні національні держави.
ХХ століття стало часом скорочення й зникнення імперій. На початку століття розпалися Османська й Австро-Угорська імперії (ця доля могла спіткати й російську), у другій половині відбулася деколонізація Африки й Азії. Історична московська імперія залишається останньою великою імперією ********** (залишимо поза розглядом Китай, де колонії складають незначну частку, та курдське питання). У 1991 році російська імперія пройшла через другий етап розпаду, коли відпали так звані радянські республіки. Але й після цього росія, хоч формально й називається федерацією, продовжує залишатися імперією.
Якщо імперія не розширюється, вона скорочується. Розуміння невідворотності остаточного краху імперії вкупі з образою за розпад СРСР призвело до формування політики відновлення імперії. Росія ще з 1991 закладала на своїй периферії гарячі точки на кшталт Придністров'я, але реальне тестування імперського відновлення відбулося у 2008 у Грузії. Відсутність дієвої відповіді з боку світового співтовариства переконала росію, що колишні імперські території визнаються світом як її виключна зона інтересів, тож відновлення імперії не зустріне спротиву.
Росіяни визнають, що можна було почати з іншої країни - наприклад, з Казахстану. Але без України російська імперія неповноцінна, фактично неможлива. Без України росія була би периферійною варварською імперію, а з Україною вона є силою планетарного масштабу. Тому настав наш час. Звичайно, тут зіграли й інші тригери (криза легітимності режиму, страх демократичного прикладу по сусідству тощо), але ключовий фактор саме цей.
Не пам'ятаю, хто першим сказав, що ця війна є екзистенційною для обох сторін: якщо росія переможе, Україна припинить існування, але й зворотне також правда: якщо Україна переможе, росія припинить існування у своєму імперському форматі. Це буде вже щось принципово інше, як відрізняється Туреччина від Османської імперії, Австрія від Австро-Угорської імперії.
Отже, ключова причина війни - нестабільність останньої імперії, для якої відсутність розширення (в даному випадку відновлення) означає прямий шлях до остаточного зникнення. Останній динозавр має полювати, інакше здохне.
Але імперії - не біологічні об'єкти. Тут нема неминучого «закону природи», а є вибір еліт та підтримка мас. Немає «історичної неминучості», а є відповідальність суб'єктів. Росія могла деколонізуватися ще на початку 1990-х, але обрала війну з чеченським народом, залякування інших республік, закручування відкручених було гайок, обнулення «параду суверенітетів» та федерального договору, відновлення імперської моделі. З цього моменту траєкторія була зафіксована.
Далі буде.