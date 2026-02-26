У Росії немає термінів для завершення війни в Україні, лише поставлені цілі, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.

Про це він сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Росії

"У РФ немає термінів для завершення війни в Україні. Ви чули, щоб ми щось говорили про дедлайни? У нас є завдання, і ми перебуваємо в процесі їх реалізації", - стверджує Лавров.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що "було б найбільшою помилкою зараз намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення". Він також додав, що саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можливий лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".

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Що передувало?

Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.

Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.

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