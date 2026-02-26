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Новини Припинення війни Переговори України та РФ
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У Росії немає термінів для завершення війни в Україні, лише поставлені цілі, - Лавров

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.

Про це він сказав у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Росії

"У РФ немає термінів для завершення війни в Україні. Ви чули, щоб ми щось говорили про дедлайни? У нас є завдання, і ми перебуваємо в процесі їх реалізації", - стверджує Лавров.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що "було б найбільшою помилкою зараз намагатися визначити якусь стадію чи зробити будь-яке передбачення". Він також додав, що саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можливий лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Плани Путіна щодо вторгнення були секретом навіть для Лаврова, - The Guardian

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід має стримувати Росію, а не догоджати Путіну, - Зеленський

Автор: 

Лавров Сергій (1697) росія (70276) переговори з Росією (1608)
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Топ коментарі
+23
хто ще має сумніви що переговори можуть закінчитися миром ?
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26.02.2026 16:13 Відповісти
+12
У світового суспільства теж є ціль:рашизм з мапи світу повинен зникнути назавжди, разом з зло...бучею недоімперією.
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26.02.2026 16:19 Відповісти
+11
Щоб тебе коняка скрутило назавжди як на цьому фото в потім з тебе шкіру здерли і копита відрубали.
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26.02.2026 16:17 Відповісти
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хто ще має сумніви що переговори можуть закінчитися миром ?
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26.02.2026 16:13 Відповісти
Трамп.
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26.02.2026 17:04 Відповісти
лошадь ,шо с рилом ?
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26.02.2026 16:14 Відповісти
Таке враження, що він тужиться, а у нього неабиякий закреп...
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26.02.2026 19:32 Відповісти
Щоб тебе коняка скрутило назавжди як на цьому фото в потім з тебе шкіру здерли і копита відрубали.
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26.02.2026 16:17 Відповісти
А ще здогадують є безліміт на жмуриків. Нє?
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26.02.2026 16:18 Відповісти
лавров просто озвучує стратетегічні цілі кремля. Розмазуючи Трумпа, ніяких термінів, цілі мінімум- терр торія що включена до костииуції, розброєння України. Ніяких реальних гарантій. Максимум- ведмедчук перехідний президент і включення областями у склад рф.
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26.02.2026 21:04 Відповісти
У світового суспільства теж є ціль:рашизм з мапи світу повинен зникнути назавжди, разом з зло...бучею недоімперією.
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26.02.2026 16:19 Відповісти
Тільки світове суспільство боїться зайву санкцію запровадити, щоб собі не нашкодити та щоб ***** не покарав...
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26.02.2026 17:13 Відповісти
ціль паРаши - геноцид українців
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26.02.2026 16:19 Відповісти
"граница России нигде не заканчивается" (с) *****
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26.02.2026 16:21 Відповісти
Росія "пашда пад уклон", "покотилася з гори", і спиниться уже не здатна...
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26.02.2026 16:22 Відповісти
Якби ж то.. якщо завдання шапками закидати, то давайте танцювати вже. Якщо аналізувати стан економіки і могутній Китай за спиною...
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26.02.2026 21:01 Відповісти
Рашка прямо як самурай, немає цілі, є тільки шлях, а куди?
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26.02.2026 16:23 Відповісти
у прірву великими кроками
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26.02.2026 16:26 Відповісти
А этому , четырехкопытному "самураю" , сказали , что после смерти хозяина ему сделают харакири ? ... ( хотя ... пусть для него сюрприз будет )
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26.02.2026 16:30 Відповісти
В пекло. Сподіваюся. Амінь
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26.02.2026 20:51 Відповісти
эти старикашки так любят воевать, потому что уверовали в свою безнаказаность.
Надеюсь, что рано или поздно к этому ублюдку прилетит "добрый дрон" (вряд ли террориста лаврова охраняют так же, как его сообщника пуйла)....
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26.02.2026 16:24 Відповісти
А чому воно таке упевнене? На цьому прикормленому кошерними рилі горського хабадника, якась нарочита упевненність? Чому так, хтось знає?
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26.02.2026 16:25 Відповісти
ти ж не доживеш до того моменту
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26.02.2026 16:27 Відповісти
Отакої, а як же трампівський місяць?
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26.02.2026 16:30 Відповісти
У нас нєту сроков,у нас єсть тока целі!
А как же "всьо ідьот по плану"?
Ета бил другой "план",каторий курят...
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26.02.2026 16:41 Відповісти
Він також додав, що саміт між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можливий лише після завершення переговорів між делегаціями, "щоб поставити крапку".

Я ж так розумію Зеленьський на цей саміт пронесе пістолет, застрелить ***** та стане народним любімчиком? Повправте, якщо я не правий
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26.02.2026 16:47 Відповісти
Він зброю тільки у кіно бачив, або муляжі
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26.02.2026 16:49 Відповісти
Проржала обкурена лошадь ху....ла і додала, хоч і дебіл, а як гарно сказав, ху....ло оцініть і ще косяк подарує
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26.02.2026 16:48 Відповісти
Рашисти в лоб розказують що вони не збираються зупинятися, а Тромб як та дебільна обісрана дитина на підлозі магазину соває ногами по підлозі і доказує що Х'уйло хоче міру. Якби не Віткоф зі своїми переговорами замість того щоб дати Україні Тамагавки якими можна було розбити рашистські ВПК, то велика вірогідність була що мір вже наступив би. Бо без суттєвих просувань на фронті у Х'уйла длі підтримки війни залишилось тільки ракетний терор без якого далі у рашистів не було б сенсу воювати.
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26.02.2026 16:49 Відповісти
Вони збираються зупинятися, навіть хочуть цього, але тільки за умови капітуляції України на їх умовах. От руде падло і тероризує зеленського, мовляв давай звидше здавайся, бо рашка сильніша і тп.
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26.02.2026 17:03 Відповісти
Тобто вони збираються зупинятись, але тільки за умови, якщо сонце стане квадратним, а дощ почне підніматись з землі в хмари. Зрозуміло.
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26.02.2026 17:34 Відповісти
Ну взагалі то порівняння трохи, зовсім трохи, не корректне, бо якщо сонце ніколи не стане квадратним, то чи впевнені ви, що зє ніколи не підпише капітуляцію? Я не впевнена.
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26.02.2026 19:49 Відповісти
А раніше ставили собі задачі "Кієв за трі дня; Украіна - за трі недєлі"....
Бач, а вже через чотири роки в них вже все есвео по плану, без дедлайну...
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26.02.2026 16:51 Відповісти
Ціль москви - капітуляція України і трампакс про це знає.
Ціль трампакса - закінчити війну через місяць.
То що робить трампакс? Звичайно тероризує Україну, щоб капітулювала. Не буде ж він хоч якось тиснути на хазяїна. Хто ще має іллюзію щодо америки?
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26.02.2026 16:58 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/na-chetvertu-r-chnicyu-varto-sche-raz-nagadati-sob-pro-prichini-v-yni---valer-y-pekar/184900#gsc.tab=0 Валерій Пекар про ******* касапську імперію та передумову її існування:
Останні 500 років з XVI-го століття були епохою модерних імперій (в т.ч. московської імперії часів Романових). Імперія як нестабільна система може перебувати у двох фазах: фаза розширення (завоювання нових територій) й фаза скорочення (деколонізації або навіть розпаду на частини). Стабільне існування імперії (СРСР часів Брежнєва) є нетривалим і спирається на унікальний набір умов: світовий порядок, ґрунтований на правилах і домовленостях (система обмеження озброєнь, воєнно-політичні союзи), висока ціна на ключовий експортний товар імперії, відсутність конфлікту поколінь в імперських елітах, відсутність на світовій арені нових претендентів, які кинуть виклик старому гегемону. За винятком таких нетривалих періодів, імперії або розширюються (іноді дуже стрімко, як захоплення Московією Сибіру й Далекого Сходу), або скорочуються - втрачають колонії, врешті перетворюючись на звичайні національні держави.
ХХ століття стало часом скорочення й зникнення імперій. На початку століття розпалися Османська й Австро-Угорська імперії (ця доля могла спіткати й російську), у другій половині відбулася деколонізація Африки й Азії. Історична московська імперія залишається останньою великою імперією ********** (залишимо поза розглядом Китай, де колонії складають незначну частку, та курдське питання). У 1991 році російська імперія пройшла через другий етап розпаду, коли відпали так звані радянські республіки. Але й після цього росія, хоч формально й називається федерацією, продовжує залишатися імперією.
Якщо імперія не розширюється, вона скорочується. Розуміння невідворотності остаточного краху імперії вкупі з образою за розпад СРСР призвело до формування політики відновлення імперії. Росія ще з 1991 закладала на своїй периферії гарячі точки на кшталт Придністров'я, але реальне тестування імперського відновлення відбулося у 2008 у Грузії. Відсутність дієвої відповіді з боку світового співтовариства переконала росію, що колишні імперські території визнаються світом як її виключна зона інтересів, тож відновлення імперії не зустріне спротиву.
Росіяни визнають, що можна було почати з іншої країни - наприклад, з Казахстану. Але без України російська імперія неповноцінна, фактично неможлива. Без України росія була би периферійною варварською імперію, а з Україною вона є силою планетарного масштабу. Тому настав наш час. Звичайно, тут зіграли й інші тригери (криза легітимності режиму, страх демократичного прикладу по сусідству тощо), але ключовий фактор саме цей.
Не пам'ятаю, хто першим сказав, що ця війна є екзистенційною для обох сторін: якщо росія переможе, Україна припинить існування, але й зворотне також правда: якщо Україна переможе, росія припинить існування у своєму імперському форматі. Це буде вже щось принципово інше, як відрізняється Туреччина від Османської імперії, Австрія від Австро-Угорської імперії.
Отже, ключова причина війни - нестабільність останньої імперії, для якої відсутність розширення (в даному випадку відновлення) означає прямий шлях до остаточного зникнення. Останній динозавр має полювати, інакше здохне.
Але імперії - не біологічні об'єкти. Тут нема неминучого «закону природи», а є вибір еліт та підтримка мас. Немає «історичної неминучості», а є відповідальність суб'єктів. Росія могла деколонізуватися ще на початку 1990-х, але обрала війну з чеченським народом, залякування інших республік, закручування відкручених було гайок, обнулення «параду суверенітетів» та федерального договору, відновлення імперської моделі. З цього моменту траєкторія була зафіксована.

Далі буде.
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26.02.2026 17:02 Відповісти
Ну так ну так - курди етнос який по кількості людей як українці не тре обговорювати , ну і Тибет з територіями уйгурів і манчжурів також - ну подумаєш ті три етноси займають до 40 % площі Китаю , 40% цеж набагато менше ніж Таїті з 2 % у Франції . Імперскість як хворобу людства не вилікується якшо і далі не враховувати всі симптоми - а так імперскість буде розїдати людство і надалі . До речі може тому і не підтримали нашу незалежність після першої війни країни Антанти - бо їм такі експерти як той Пекар розказували про українців шо він розказує про курдів ( а ситуація з українцями була індетична - етнос проживав на власній землі загарбаній між кількома імперіями ).
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26.02.2026 19:19 Відповісти
Допоки існує путін і його рашиський режим ,жодного сенсу на якийсь мир.
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26.02.2026 17:18 Відповісти
Ще Глібов своєю байкою "Вовк на псарні" вказав як потрібно робити мирову з агресором.
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26.02.2026 17:28 Відповісти
Лавров, а як же «Киев за три дня»? У сво одна ціль - ботоксна химера. Дуже сподіваюсь, що патрон відлитий а палець на гачку.
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26.02.2026 20:04 Відповісти
следовательно, если Украина не договорится, будут убивать годами и десятилетиями
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26.02.2026 22:42 Відповісти
 
 