"Дух Анкориджа" испаряется, - глава МИД РФ Лавров. ВИДЕО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "дух Анкориджа" испаряется.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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Что известно

"Говорят, что "дух Анкориджа" разрушен из-за действий США. В Анкоридже дух был не самым главным. Дух - это атмосфера, она была дружественной, взаимоуважительной, конструктивной.

Но дух испаряется. Главное достижение Анкориджа - не дух, а конкретные договоренности, достигнутые на основе предложения Трампа и его команды переговорщиков", - сказал Лавров.

По словам главы МИД страны-оккупанта, "совесть России чиста".

"Мы преданы пониманиям, которые были достигнуты в отношении предложений США на Аляске", - добавил Лавров.

Министр отметил, что "понимание Анкориджа" подразумевает серьезные компромиссы со стороны России.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".

По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.

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