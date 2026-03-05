"Дух Анкориджа" испаряется, - глава МИД РФ Лавров. ВИДЕО
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "дух Анкориджа" испаряется.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Что известно
"Говорят, что "дух Анкориджа" разрушен из-за действий США. В Анкоридже дух был не самым главным. Дух - это атмосфера, она была дружественной, взаимоуважительной, конструктивной.
Но дух испаряется. Главное достижение Анкориджа - не дух, а конкретные договоренности, достигнутые на основе предложения Трампа и его команды переговорщиков", - сказал Лавров.
По словам главы МИД страны-оккупанта, "совесть России чиста".
"Мы преданы пониманиям, которые были достигнуты в отношении предложений США на Аляске", - добавил Лавров.
Министр отметил, что "понимание Анкориджа" подразумевает серьезные компромиссы со стороны России.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Лавров заявил, что после встречи Трампа и Путина на Аляске РФ рассчитывала на полномасштабное сотрудничество с США, но все "выглядит наоборот".
- По данным СМИ, историческая лекция Путина заставила Трампа пригрозить покинуть саммит на Аляске.
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за шо розмова була та до чого дійшли?
не води городами
Нюхай дух з чемодана плєшивої молі.
Бо й там ***** срав в чемодан
І знадобилось аж півроку
Хоч там теж зараз не ... ладан