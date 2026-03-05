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Новости Видео Встреча Трампа и Путина на Аляске
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"Дух Анкориджа" испаряется, - глава МИД РФ Лавров. ВИДЕО

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "дух Анкориджа" испаряется.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

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Что известно

"Говорят, что "дух Анкориджа" разрушен из-за действий США. В Анкоридже дух был не самым главным. Дух - это атмосфера, она была дружественной, взаимоуважительной, конструктивной.

Но дух испаряется. Главное достижение Анкориджа - не дух, а конкретные договоренности, достигнутые на основе предложения Трампа и его команды переговорщиков", - сказал Лавров.

По словам главы МИД страны-оккупанта, "совесть России чиста".

"Мы преданы пониманиям, которые были достигнуты в отношении предложений США на Аляске", - добавил Лавров.

Министр отметил, что "понимание Анкориджа" подразумевает серьезные компромиссы со стороны России.

Читайте: В России нет сроков для завершения войны в Украине, только поставлены цели, - Лавров

Что предшествовало?

Читайте: Планы Путина по вторжению были секретом даже для Лаврова, - The Guardian

Автор: 

Лавров Сергей (2405) россия (97878) США (29534)
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Топ комментарии
+37
бо то не дух був, а душок в будь-якому сенсі...
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05.03.2026 11:25 Ответить
+32
Пук в Анкориджі був ганьбою Трампа, що розстелив червону доріжку перед ху#лом.
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05.03.2026 11:28 Ответить
+26
Коняко,якщо випаровується,то обнови.
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05.03.2026 11:27 Ответить
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бо то не дух був, а душок в будь-якому сенсі...
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05.03.2026 11:25 Ответить
Кацап, тут водеи нет!
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05.03.2026 12:01 Ответить
Ну так расскажи это пресс-службе МИД Азербайджана,долбо@б лаптерогий. Зачем здесь воняешь?
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05.03.2026 12:20 Ответить
Руський дух він такий, ще Баба Яга його відчувала.
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05.03.2026 12:33 Ответить
так розкажи коняка облізла, шо там було у Анкориджі?
за шо розмова була та до чого дійшли?
не води городами
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05.03.2026 11:27 Ответить
Коняко,якщо випаровується,то обнови.
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05.03.2026 11:27 Ответить
Треба їсти не овес і ячмінь, а горох і квасолю. Тоді дух Анкоріджу Да прибуде с тобою.
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05.03.2026 11:27 Ответить
Пук в Анкориджі був ганьбою Трампа, що розстелив червону доріжку перед ху#лом.
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05.03.2026 11:28 Ответить
чемоданчик ***** в анкориджі просто був не герметичний от дух і просочився. а з часом все провітрили і атмосфера стала чістішою.
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05.03.2026 11:29 Ответить
Нууу, на те він і дух. Навіть у Анкориджі сморід довго відчуватися не може.
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05.03.2026 11:30 Ответить
Представлялось примерно как "Дух Ялты", но пошло не очень.
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05.03.2026 11:31 Ответить
Здох? - пішов тяжкий дух
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05.03.2026 11:32 Ответить
лекція пуйла про Аляску змусила Трампа пригрозити покинути саміт на Алясці....
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05.03.2026 11:32 Ответить
То не дух то був смердячий душок кацапсько трампівської гнилі.
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05.03.2026 11:32 Ответить
Рашистам сподобалось як Тромб плазував перед ними навколішках і обіцяв все віддати. Що значить вести переговори з рашистами. Всі переговори вони сприймають як слабкість противника і це піднімає їх бойовий дух. Тому переговори з рашистами не пришвидшують мір, а навпаки сприяють продовженню війни. Зеля запропонувавши заглянути Х'уйлу в віко тільки призвів до ескалації і продовження війни
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05.03.2026 11:33 Ответить
Може перегар, а не дух?? Бо дух,щось релігійне,або містичне.....
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05.03.2026 11:35 Ответить
Даремно витрачалися на чебуреки Віткофу.
Нюхай дух з чемодана плєшивої молі.
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05.03.2026 11:35 Ответить
так хто-небудь розкаже, про що конкретно домовились в Анкоріджі за спиною України та Європи?
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05.03.2026 11:36 Ответить
оман 2.0
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05.03.2026 11:48 Ответить
Ага, мені дуже цікаво про які-такі "серйозні компроміси" від рашки йшла мова?
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05.03.2026 11:49 Ответить
Щось напівдохлим мерином засмерділо.
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05.03.2026 11:37 Ответить
Ну так провітрили кімнату і випарувався - нічого там було гази робити
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05.03.2026 11:37 Ответить
Так засунь свою кінську морду глибше у валізу ху....ла, збережи дух. Чи ти мав на увазі, що потрібна нова партія наркоти, бо стара вже закінчується.
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05.03.2026 11:39 Ответить
В Анкориджі гівном смерділо
Бо й там ***** срав в чемодан
І знадобилось аж півроку
Хоч там теж зараз не ... ладан
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05.03.2026 11:40 Ответить
Совість Росії заплямлена убивствами жителів України, руйнуваннями міст України, знищенням дружних відносин між Україною і Росією. Тому не варто лаврому згадувати про якусь кацапську совість
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05.03.2026 11:42 Ответить
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05.03.2026 11:45 Ответить
Що? Коню педальномю вже не так смердить *********** стайнею?
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05.03.2026 11:45 Ответить
Дурь Анкориджу випарувався, треба курнути ще.
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05.03.2026 11:45 Ответить
Дух *************
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05.03.2026 11:46 Ответить
пук анкориджу
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05.03.2026 11:47 Ответить
то у ху..ла перестав з дупи дим валити?? а у його тангопляса пиз...юка дим ще іде...
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05.03.2026 11:48 Ответить
Давно пора.
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05.03.2026 11:49 Ответить
розшифровую Трамп сказав )(уйлу воюй і захоплюй Україну ,а я буду воювати там де захочу.
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05.03.2026 11:52 Ответить
не бе не ме не ігого
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05.03.2026 11:52 Ответить
Да, так оно и будет, сначала испарится духан от кацапни а потом испариться и сам кацапский ********.
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05.03.2026 11:53 Ответить
Коли вже з тебе дух випарується!?
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05.03.2026 11:55 Ответить
Смердить інакше?
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05.03.2026 12:09 Ответить
Вонь Анкоріджа.
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05.03.2026 12:09 Ответить
То наклади кізяків ще раз, укурена коняка. Та ще пердни зверху.
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05.03.2026 12:11 Ответить
Кавалер ордена жеребця не те слово використав. Випаровується рідина в газ, а "дух", як і сморід вивітрюється.
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05.03.2026 12:11 Ответить
Я вже чекаю як ***** знову скаже:
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05.03.2026 12:14 Ответить
"дух анкаріджА" - коняка сама не пам'ятає, як місто правильно озвучувати. То які претензії, що всі на світі забули про цю ганебну зустріч (окрім чекістів, в яких все записано у досьє)
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05.03.2026 12:15 Ответить
Трамп злочинець не менший ніж Путін, просто на одного вже виписаний міжнародний ордер, а на іншого його вже готують.
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05.03.2026 12:27 Ответить
Киньте цього підораи у вулик.
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05.03.2026 12:40 Ответить
Там де колись совість була у пуйла і його підарського оточення там йух торчить.Послухати кремлівських упирів це себе надурити.Курс для них один - до крейсера "масква".
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05.03.2026 13:24 Ответить
Краще б у тебе дух ху?:%;йла випарувався...
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05.03.2026 14:11 Ответить
Смердячий дух не вивітрюється
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05.03.2026 14:53 Ответить
З коняки б випустити дух...
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05.03.2026 16:11 Ответить
А можно огласить украинцам, о чем Трампон Трампакс договорился с ******?! Что пообещал и за что ?!
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05.03.2026 16:56 Ответить
який дух анкоріджу, дебіл - то завжди був російський сморід, кому він треба?
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05.03.2026 17:16 Ответить
Тобто в сортирі почали прибирати ?
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05.03.2026 18:22 Ответить
лаВРУША дермовий спадок залишиш потомкам.....сплошноє лайно
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05.03.2026 20:45 Ответить
Сморід Анкориджу випаровується? Це добре. Якби ще Путя з Трампушкою кудись випарувались...
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06.03.2026 00:10 Ответить
 
 