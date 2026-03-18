Тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня, - МЗС України
Тристоронні перемовини між Україною, США та Росією не скасовували, але наразі вони відтерміновані через події на Близькому Сході.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
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"Кілька разів переносилися вже наступні консультації тристоронні України, Росії, США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані", - сказав речник.
За словами Тихого, увага США наразі повністю сконцентрована на Близькому Сході.
"Хоча команди між собою спілкуються щодня. Робочий контакт відбувається", - сказав він.
Водночас речник МЗС зауважив, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного процесу.
"Бачимо ставку на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути військовим шляхом не вдасться", - підсумував Тихий.
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