РФ готова до переговорів з Україною, але конкретної дати немає, - МЗС Росії

У МЗС РФ заявили, що Москва готова до перемовин із Україною, але наразі конкретної дати їхнього проведення немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС Андрій Руденко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я не займаюсь українським переговорним треком. ... Ми готові до таких переговорів, якщо буде зустрічне бажання української сторони", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71% українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах .

Читайте: Росія не повинна відчувати посилення своєї позиції на мирних переговорах, - Зеленський