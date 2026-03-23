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Новини переговори з РФ
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РФ готова до переговорів з Україною, але конкретної дати немає, - МЗС Росії

У Росії зробили заяву про переговори: конкретних дат немає

У МЗС РФ заявили, що Москва готова до перемовин із Україною, але наразі конкретної дати їхнього проведення немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС Андрій Руденко.

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Що відомо?

"Я не займаюсь українським переговорним треком. ... Ми готові до таких переговорів, якщо буде зустрічне бажання української сторони", - сказав він.

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Що передувало?

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Автор: 

МЗС рф (975) росія (70632) переговори з Росією (1628)
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Топ коментарі
+8
переговори про що?
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23.03.2026 10:01 Відповісти
+4
Кцапи готові до переговорів, але на своїх умовах, а Голобородько зі своєю криворізькою дипломатією, яка зруйнувала відносини з Угорщиною, Словаччиною і США нічого пред'явити не може. Він тільки може побикувати і показати, який він відчайдух і герой для своєї публіки - залишків лохів 73%..
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23.03.2026 10:03 Відповісти
+4
Підари заговорили що хочуть замутити мирні переговори, бо треба терміново напасти на країни Балтії?
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23.03.2026 10:04 Відповісти

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