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РФ готова до переговорів з Україною, але конкретної дати немає, - МЗС Росії
У МЗС РФ заявили, що Москва готова до перемовин із Україною, але наразі конкретної дати їхнього проведення немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник глави МЗС Андрій Руденко.
Що відомо?
"Я не займаюсь українським переговорним треком. ... Ми готові до таких переговорів, якщо буде зустрічне бажання української сторони", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
Топ коментарі
+8 Begemot Pepa
показати весь коментар23.03.2026 10:01 Відповісти Посилання
+4 Поділля16
показати весь коментар23.03.2026 10:03 Відповісти Посилання
+4 Tema9
показати весь коментар23.03.2026 10:04 Відповісти Посилання
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