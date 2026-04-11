Україна забезпечить режим тиші, але в разі підготовки РФ до штурму має право на ураження, - Генштаб

За дорученням президента України Володимира Зеленського головнокомандувач Збройних Сил України визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Як зазначається, Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування.

"Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора. У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях - українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі", - йдеться у повідомленні.

"Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь", - додали у Генштабі.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

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