Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное РФ пасхальное перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своих социальных сетях.

Глава государства подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью является безопасность людей и реальные шаги к миру, которые должны исходить из конкретных действий, а не только заявлений.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Кончений придурок, чого ти цим доб'єшся крім ще більшої крові? Знаємо чим всі твої переговори і перемир'я закінчувалися. Вже наїлися твоїх шашличків
Якщо трагедії, то роковини, а не річниця. Останнє слово вживають для свят, а не трагедії
Уяви, телепню. Саме твій Зю разом з пуйлом і винні в крові українців. Дивися марахфона не відволікайся.
Так поїдь до пукіна ти ж казав що згоден, що ви як не рідні?!
ще більшої крові??? Бляха... то тут Україна винна, що ці нелюди фашисти 21 століття, напали в 14 році і продовжили окупацію в 21 році?? Досить пиз...ти по-кремлівські!!! Зн отримує сьогодні критики і осуду як і Порошенко отримував від Пєтушков-пдр, які в Україні кукурікали і на селах і в містечках... Не було б крові, подогодись в Київі бути філіалом Кремля як мінськ, до майбутньої окупації на фоні політичної конюктури в Європі
Не будь занудою.
а ты сначала перестань быть пофигистом и кацапом
Не будь безлаберним!
Ці слова являються повними синонімами і застосовуються в обох випадках.
"Це моя Перемога!"
то хтось тут сьогодні скаже в коментаріях що путін -ху..ло, недоістота. Гітлер 21 столяття, вбивця і гвалтівник українців?? Чи тільки зе і українці винні у війні кцп-пдр-в??
Навіщо щось казати та писати про вину кацапів, ми же не пишемо, що гівно смердючє, цє і так зрозуміло.
По параду знач бить не будуть. І чого люди ухиляються, дивно
Цікаво, скільки людей підуть на Великдень дякувати Богу за мир до церков?
Якщо він буде
Чергова п..ж безтолкового ішака.
Відводимо армію?
Холуй Сирський отримав наказ на заборону вогню ? Про штраф, у разі відкриття вогню довели до солдатів, чи наказали здати зброю?
Всратий кончений гундосий дегенерат, голуб миру.
Я так зрозумів, ***** отримав запевнення про перемир'я на 9 Мая, день зелених шашликів.
Дивна публіка коментаторів зібралася.

 Ситуація: "російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя .

Які варіанту дій української сторони ? Не прийняти!

Дати Трампу, Орбану та іншим "миротворцям" "черговий доказ" що Кремль прагне миру, а Україна - війни? На чиїй стороні буде громадська думка Європи, США, якщо б Україна не погодилася ?

Велика вірогідність того, що голошене Путіним перемир'я може бути використане для провокації - демонстртації "прагнення Кремля до миру", якому Київ перешкодив.

Чому перетворювати можливість коментувати на Цензор. Нет у .... замість аналізу ситуації, викладення думок!?
