Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное РФ пасхальное перемирие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своих социальных сетях.
Глава государства подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
Позиция Украины относительно перемирия
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что главной целью является безопасность людей и реальные шаги к миру, которые должны исходить из конкретных действий, а не только заявлений.
Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
Ситуація: "російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя .
Які варіанту дій української сторони ? Не прийняти!
Дати Трампу, Орбану та іншим "миротворцям" "черговий доказ" що Кремль прагне миру, а Україна - війни? На чиїй стороні буде громадська думка Європи, США, якщо б Україна не погодилася ?
Велика вірогідність того, що голошене Путіним перемир'я може бути використане для провокації - демонстртації "прагнення Кремля до миру", якому Київ перешкодив.
