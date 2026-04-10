Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное РФ пасхальное перемирие.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

Глава государства подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

Позиция Украины относительно перемирия

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главной целью является безопасность людей и реальные шаги к миру, которые должны исходить из конкретных действий, а не только заявлений.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

