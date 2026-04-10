Зеленський відреагував на Великоднє перемир’я Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошене РФ Великоднє перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїх соціальних мережах.

Глава держави наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.

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Позиція України щодо перемир’я

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою є безпека людей та реальні кроки до миру, які мають виходити з конкретних дій, а не лише заяв.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

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