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Новини Великоднє перемир’я
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Зеленський відреагував на Великоднє перемир’я Путіна

Зеленський про Великоднє перемир’я

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошене РФ Великоднє перемир’я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своїх соціальних мережах.

Глава держави наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.

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Позиція України щодо перемир’я

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що головною метою є безпека людей та реальні кроки до миру, які мають виходити з конкретних дій, а не лише заяв.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Також читайте: Приклад Близького Сходу свідчить, що припинення вогню можливе, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) Великдень (384) перемир’я (1069) війна в Україні (8751)
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Топ коментарі
+43
Кончений придурок, чого ти цим доб'єшся крім ще більшої крові? Знаємо чим всі твої переговори і перемир'я закінчувалися. Вже наїлися твоїх шашличків
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10.04.2026 00:42 Відповісти
+21
Уяви, телепню. Саме твій Зю разом з пуйлом і винні в крові українців. Дивися марахфона не відволікайся.
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10.04.2026 06:34 Відповісти
+13
Якщо трагедії, то роковини, а не річниця. Останнє слово вживають для свят, а не трагедії
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10.04.2026 00:50 Відповісти

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