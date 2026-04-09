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Путін погодився на Великоднє перемир’я 11–12 квітня
Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя.
Згідно з заявою на сайті Кремля, воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передувало?
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сполученим Штатам запит щодо Великоднього перемир'я.
У Кремлі ж заявляли, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню на Великдень.
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