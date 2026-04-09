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Новини Великоднє перемир’я
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Путін погодився на Великоднє перемир’я 11–12 квітня

Путін погодився на Великоднє перемир’я

Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя.

Згідно з заявою на сайті Кремля, воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передувало? 

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Сполученим Штатам запит щодо Великоднього перемир'я.

У Кремлі ж заявляли, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню на Великдень.

Читайте: Україна готова до Великоднього перемир’я, - МЗС

Автор: 

Великдень (384) путін володимир (25586) перемир’я (1069) війна в Україні (8751)
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Топ коментарі
+31
Хоче вдарити масивно. Для цього треба накопичити дрони і ракети. Чи ви від Пуйла чекаєте чогось доброго?
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09.04.2026 22:24 Відповісти
+28
Казахи кажуть: "Живучи поряд з "урусом", тримай сокиру під подушкою...". Вся система ППО України повинна буть у повній бойовій готовності - бо "Путіну вірить - себе не поважать...".
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09.04.2026 22:36 Відповісти
+19
пам'ятаймо чим скінчилось "перемир'я" з кацапами в ДАП

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09.04.2026 22:38 Відповісти

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