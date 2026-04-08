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Новини Великоднє перемир’я
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Україна готова до Великоднього перемир’я, - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Українська сторона готова до "Великоднього перемир’я", пропонуючи припинити вогонь та атаки на енергетику.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція України

Ми підтверджуємо готовність України до Великоднього перемир’я. Вона залишається в силі. І до енергетичного перемир’я. Якщо Росія припиняє удари, то і Україна готова дзеркально", - сказав Тихий.

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За його словами, Близький Схід продемонстрував, що можуть спрацьовувати такі домовленості, "навіть з такими режимами, як іранський", який показував неконструктивність багато років.

Що передувало?

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МЗС (4355) Великдень (384) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+17
БЛ......ЗАТКНІТЬСЯ БУДЬ_ЛАСКА. Нічого не буде а цими заявами ви лише заохочуєте рузкіх

рузкіе поступки договори і тд сприймають як "лишилось трішечки щоб їх добити"
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08.04.2026 13:49 Відповісти
+4
А шашлики?
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08.04.2026 13:55 Відповісти
+4
Придурки кінчені. Х'уйло вам завтра покаже перемир'я. Якщо оголошуєте перемир'я то хоча б військовий стан відмініть і поліцаїв з ТЦКшниками з вулиць приберіть. Бо це виглядає недолуго
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08.04.2026 14:04 Відповісти

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