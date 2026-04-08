Україна готова до Великоднього перемир’я, - МЗС

Українська сторона готова до "Великоднього перемир’я", пропонуючи припинити вогонь та атаки на енергетику.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Позиція України

Ми підтверджуємо готовність України до Великоднього перемир’я. Вона залишається в силі. І до енергетичного перемир’я. Якщо Росія припиняє удари, то і Україна готова дзеркально", - сказав Тихий.

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За його словами, Близький Схід продемонстрував, що можуть спрацьовувати такі домовленості, "навіть з такими режимами, як іранський", який показував неконструктивність багато років.

Що передувало?

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