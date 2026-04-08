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Україна готова до Великоднього перемир’я, - МЗС
Українська сторона готова до "Великоднього перемир’я", пропонуючи припинити вогонь та атаки на енергетику.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Позиція України
Ми підтверджуємо готовність України до Великоднього перемир’я. Вона залишається в силі. І до енергетичного перемир’я. Якщо Росія припиняє удари, то і Україна готова дзеркально", - сказав Тихий.
За його словами, Близький Схід продемонстрував, що можуть спрацьовувати такі домовленості, "навіть з такими режимами, як іранський", який показував неконструктивність багато років.
Що передувало?
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що пропозиція України щодо припинення вогню на Великдень залишається, передано відповідний запит США.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
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рузкіе поступки договори і тд сприймають як "лишилось трішечки щоб їх добити"