Украина готова к пасхальному перемирию, - МИД

Украинская сторона готова к "пасхальному перемирию", предлагая прекратить огонь и атаки на объекты энергетики.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Украины

Мы подтверждаем готовность Украины к пасхальному перемирию. Оно остается в силе. И к энергетическому перемирию. Если Россия прекращает удары, то и Украина готова зеркально", - сказал Тихий.

По его словам, Ближний Восток продемонстрировал, что такие договоренности могут срабатывать, "даже с такими режимами, как иранский", который на протяжении многих лет демонстрировал неконструктивность.

Что предшествовало?

