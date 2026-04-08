Украина готова к пасхальному перемирию, - МИД
Украинская сторона готова к "пасхальному перемирию", предлагая прекратить огонь и атаки на объекты энергетики.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
Позиция Украины
Мы подтверждаем готовность Украины к пасхальному перемирию. Оно остается в силе. И к энергетическому перемирию. Если Россия прекращает удары, то и Украина готова зеркально", - сказал Тихий.
По его словам, Ближний Восток продемонстрировал, что такие договоренности могут срабатывать, "даже с такими режимами, как иранский", который на протяжении многих лет демонстрировал неконструктивность.
Что предшествовало?
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что предложение Украины о прекращении огня на Пасху остается в силе, соответствующий запрос передан США.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рузкіе поступки договори і тд сприймають як "лишилось трішечки щоб їх добити"