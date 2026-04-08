235 2

Украина готова к пасхальному перемирию, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украинская сторона готова к "пасхальному перемирию", предлагая прекратить огонь и атаки на объекты энергетики.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Позиция Украины

Мы подтверждаем готовность Украины к пасхальному перемирию. Оно остается в силе. И к энергетическому перемирию. Если Россия прекращает удары, то и Украина готова зеркально", - сказал Тихий.

По его словам, Ближний Восток продемонстрировал, что такие договоренности могут срабатывать, "даже с такими режимами, как иранский", который на протяжении многих лет демонстрировал неконструктивность.

Что предшествовало?

БЛ......ЗАТКНІТЬСЯ БУДЬ_ЛАСКА. Нічого не буде а цими заявами ви лише заохочуєте рузкіх

рузкіе поступки договори і тд сприймають як "лишилось трішечки щоб їх добити"
08.04.2026 13:49 Ответить
А шашлики?
08.04.2026 13:55 Ответить
 
 