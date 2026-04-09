Путин согласился на пасхальное перемирие 11–12 апреля

Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие.

Согласно заявлению на сайте Кремля, оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Что этому предшествовало? 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Соединенным Штатам запрос о пасхальном перемирии.

В Кремле же заявляли, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на Пасху.

Украина готова к пасхальному перемирию, - МИД

Топ комментарии
+23
Відколи це кличка їбаного бункерного щура пишеться з великої літери і на український лад?
Когось треба вже давно ***** звільнити.
09.04.2026 22:25 Ответить
+19
Хоче вдарити масивно. Для цього треба накопичити дрони і ракети. Чи ви від Пуйла чекаєте чогось доброго?
09.04.2026 22:24 Ответить
+13
Казахи кажуть: "Живучи поряд з "урусом", тримай сокиру під подушкою...". Вся система ППО України повинна буть у повній бойовій готовності - бо "Путіну вірить - себе не поважать...".
09.04.2026 22:36 Ответить
09.04.2026 22:24 Ответить
Накопичити він може без всяких перемир'я.
09.04.2026 22:26 Ответить
Кожен день лупить декількома сотнями. А так вдарить двома тисячами.
09.04.2026 22:33 Ответить
Я навіть перерахував на калькуляторі, все вірно. За добу приблизно півтори сотні випускає. То з вечора 11 до кінця доби 12 якраз 2 тисячі і назбирається.
09.04.2026 23:23 Ответить
Ну, от і ми "накопичуватимемо", в ті самі дні...
09.04.2026 22:33 Ответить
пам'ятаймо чим скінчилось "перемир'я" з кацапами в ДАП

09.04.2026 22:38 Ответить
Думаю, що хоче підняти тему перемир'я на 9 травня.
09.04.2026 23:38 Ответить
Це добре. Хоч один день миру.
09.04.2026 22:24 Ответить
В ви в якому напрямку зараз воюєте?!
09.04.2026 22:27 Ответить
А вы в каком? Для тех кто в окопах пару дней мира не нужно? Перебьются?
09.04.2026 22:52 Ответить
На Покровському напрямку.
Рубіж, Свобода, приєднуйся!!
09.04.2026 23:52 Ответить
09.04.2026 22:36 Ответить
це база. Украiна не вийняток.
09.04.2026 23:59 Ответить
09.04.2026 22:25 Ответить
цар-Ірод !

пишеться через дефіс

.

.
09.04.2026 22:25 Ответить
Шо воно нам дає?!
Робить ***** добрішим?!
09.04.2026 22:26 Ответить
В цей день загине меньше солдат ЗСУ, вже добре.
09.04.2026 23:36 Ответить
В ці два дні ЗС України не вб'ють не менше 2000 підарів!!!
10.04.2026 00:01 Ответить
Значить буде обстріл
09.04.2026 22:26 Ответить
Це в себе щось підірве, звинуватить Україну (вангую)
09.04.2026 22:29 Ответить
Навіщо це Ху'йлу? Він за два дні перемірія заробить на продажі нафти стільки що вистачить на кілька місяців війни. А Україна перед самим перемир'я буде кров змивати і руїни розбирати тому що перед самим перемир'ям Ху'йло влаштує масований обстріл України
09.04.2026 22:46 Ответить
Хоче падлюка вилізти з бункера, помолитись?
09.04.2026 22:29 Ответить
І відсвяткувати День космонавтики
09.04.2026 22:36 Ответить
Чому у Гагаріна не було фотоапарата?
09.04.2026 22:41 Ответить
Леонову віддав.
09.04.2026 22:43 Ответить
у Олексія Леонова під час першого виходу у відкритий космос 18 березня 1965 року був фотоапарат. Він мав спеціальну мініатюрну камеру «АЯКС», що дозволяла знімати через ґудзик.
09.04.2026 22:47 Ответить
заніс в ломбард
09.04.2026 23:00 Ответить
А батут є?
09.04.2026 23:38 Ответить
Все-таки удари по нафтовим терміналам були дуже переконливими
09.04.2026 22:29 Ответить
Владімір. Не паскудьте перекладом гарне українське ім'я Володимир.
09.04.2026 22:33 Ответить
вофка він !

вофка вофкович
.
09.04.2026 22:34 Ответить
На жаль в Україні до цього часу чомусь ніхто не побажав змінити совкові правила перекладу іноземних імен. З будь-якої іноземної мови на українську мову особисті імена не перекладаються. Німець Вольдемар, італієць Антоніо, француз Мішель і т.д. залишаються зі своїми іменами. Але імена московитів за чинними правилами необхідно перекладати на схожі українські. І тому рашисти Владіміри, Міхаіли, в українських новинах стають Володимира та Михайлами і т.д. Кожен день змінюються якісь закони а цей абсурд продовжує діяти.
09.04.2026 23:22 Ответить
Не буде ніякого перемир'я, ЗСУ мають продовжувати знищувати кацапів і звільняти українські землі від кацапстану!
09.04.2026 22:34 Ответить
Зараз під шумок перемир'я піхотні двійки-трійки будуть просочуватись з благодатним вогнем в руках в тил ЗСУ. Уся ця демагоггія і позерство виллється в втрату нових територій.
09.04.2026 22:38 Ответить
Чувствует что кольцо вокруг его шеи сжимается. Хочет хоть на пару дней отдалить себя от скамьи в Гааге. Слава Украине!
09.04.2026 22:39 Ответить
Героям Украіни слава !!
09.04.2026 22:48 Ответить
Ну хто там розказував що Ху'ло не погодиться на ''переміріє''? Тебе Зеля хтось за язик тягнув? Тепер побачимо як ти будеш викручуватися і бігати як всраний так же само після твоїх переговорів які ти ініціювало. Бо не підеш на ініціативу Ху'йла то будеш піzдоболом, а погодишся і Ху'йло обстріляє Україну то тебе паскуду прийдуть люди вішати або ти повинен сам застрелитися. Доречі, я надіюсь Зеля на час ''перемірія'' і військовий стан в Україні відмінить і забере з вулиць головорізів-ТЦКшників. Чи будеш тримати далі людей в заручниках щоб
09.04.2026 22:43 Ответить
Доречі, це рішення Х'уйла добавить голосів Орбану. Який буде розказувати дивіться який Х'уйло добрий і даже на пєрєміріє пішов, а значить з ним потрібно говорити. Ще й заявить що це він вговорив Ху'йла на пєпєміріє. Одним словом ніхто крім Ху'йла і прокацаплених іноземців від цього ''пєрємірія не виграє.
09.04.2026 22:58 Ответить
А також це відповідь Зелі на те чи Тромб відновить нафтові санкції проти Сосії. Можеш забути про відновлення санкцій. Ти своїм язиком допоміг Ху'йлу зняти американські нафтові санкції назавжди.
09.04.2026 23:42 Ответить
мабудь домовилися . на " 9 мая " Україна дозволить йухлу провести "парад"
09.04.2026 22:48 Ответить
Кацапи перегрупуються, підтягнуть резерви, і сформують ударні групи. І ніхто по ним бити не буде.
09.04.2026 22:49 Ответить
Нехай групуються. У понеділок будуть знищені.
09.04.2026 22:56 Ответить
Ти знищиш кацапів які прорвуться на наші позиції і в наші міста? Я впевнений що ти даже не з України строчиш падло москальке
09.04.2026 23:03 Ответить
Як пишуть що 95% московитів гине на підході до нуля,то зараз вони можуть безкарно накопичуватися і потім атакувати.
09.04.2026 22:58 Ответить
Значить потрібно випередити їх - самим накопичитися і атакувати.
09.04.2026 23:04 Ответить
Улйух віри нема!
09.04.2026 22:54 Ответить
Вам що усім сьогодні пороблено? Пишеться і читається-)(уйло ! Не пиня чи путін чи Улйух чи ще якось...хуйло-очільник москалів. З маленької літери!
09.04.2026 23:05 Ответить
вистава ***** перед трамплом
09.04.2026 23:33 Ответить
слід чекати на масштабні провокації від єреф
треба просити партнерів про моніторинг ланки Космос - повітря
09.04.2026 23:36 Ответить
Московія недоговороздатна. Це вже п'ятирічний досвід
09.04.2026 23:43 Ответить
 
 