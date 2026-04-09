Путин согласился на пасхальное перемирие 11–12 апреля
Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие.
Согласно заявлению на сайте Кремля, оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Что этому предшествовало?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Соединенным Штатам запрос о пасхальном перемирии.
В Кремле же заявляли, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на Пасху.
.
Рубіж, Свобода, приєднуйся!!
Когось треба вже давно ***** звільнити.
пишеться через дефіс
.
.
Робить ***** добрішим?!
вофка вофкович
.
треба просити партнерів про моніторинг ланки Космос - повітря