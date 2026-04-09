Приклад Близького Сходу свідчить, що припинення вогню можливе, - Зеленський
Якщо Сполучені Штати забезпечили припинення вогню на Близькому Сході, то мають достатньо сил забезпечити припинення вогню і у війні Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Rai Radio 1.
Підтримка україни
Так, президент зауважив, якщо припинення вогню на Близькому Сході буде тривалим, то не буде й кризи з наданням підтримки Україні.
"Звичайно, ми на це сподіваємось", - зазначив Зеленський.
Припинення вогню в Україні
"І ми також дуже хочемо закінчення війни Росії проти України. Хоча б зробити перший крок – припинення вогню. Я завжди говорив, що саме із цього треба почати. Але нам говорили й давали сигнали, що ні, можна тільки остаточно закінчити війну – припинення вогню нічого не дає. А я вважаю, що дає", - наголосив президент.
Припинення вогню на близькому Сході
За словами Зеленського, зараз приклад Близького Сходу красномовно говорить про те, що припинення вогню можливе.
"В Америки достатньо на це сил. Якщо вони забезпечили припинення вогню на Близькому Сході, то достатньо сил забезпечити припинення вогню і у війні Росії проти України. Тим більше що Україна це підтримує", - додав він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
- Водночас Трамп заявив, що США можуть відновити удари по Ірану, якщо не вдасться домовитися про угоду.
- Трамп сказав, що США та Іран продовжуватимуть вести переговори про послаблення санкцій і тарифів.
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