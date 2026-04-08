Україна завжди закликала до припинення вогню РФ, тому підтримує тишу на Близькому Сході та в Затоці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтримав запровадження припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат", - йдеться в повідомленні.
Зеленський нагадав, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться Росією.
"І ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей.
Різні країни були залучені до процесу перемовин, і важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок. Протягом цих тижнів Україна допомагає захисту життя на Близькому Сході та в Затоці. Українські експертні військові команди продовжать працювати в регіоні заради подальшого розвитку безпекових спроможностей. Ситуація в цьому регіоні впливає глобально: будь-які загрози для безпеки й стабільності на Близькому Сході та в Затоці масштабують виклики для економіки й вартості життя в кожній країні", - зазначив глава держави.
Також, наголосив Зеленський, інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов.
"Так само принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці. Рішучість у цьому питанні теж має глобальне значення.
Щоб правильний результат був, потрібні активні та скоординовані дії міжнародної спільноти. Безпеки після війни має стати більше, а не менше. Україна і надалі конструктивно працюватиме з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував він.
Що передувало?
- Напередодні ЗМІ повідомили, що Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години.
- Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав.
- Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.
- Своєю чергою, Іран оголосив двотижневе перемир’я зі США та відкриває Ормузьку протоку. Але є умова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль