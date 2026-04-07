Україна має домовленості про постачання пального: за березень-квітень імпортуються необхідні обсяги, - Зеленський
Україна має домовленості щодо постачання пального, нині у країну імпортуються необхідні обсяги.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
Є домовленості про постачання пального
"Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз – за березень-квітень – імпортуються необхідні обсяги. Я дякую всім компаніям – і державним компаніям, і приватному сектору", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що триває робота щодо постачання з європейськими партнерами, а також із країнами Близького Сходу.
Президент зауважив, що це частина нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки.
Підтримка населення
Крім того, Зеленський анонсував кроки щодо підтримки населення на тлі зростання цін.
"Ми говорили сьогодні з урядовцями й про те, як підтримати людей в умовах зростання цін – зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього, розраховую на системні рішення", - додав він
Що передувало
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливий дефіцит дизельного пального та повідомив про переговори на Близькому Сході щодо постачань в обмін на дрони-перехоплювачі.
- Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що домовився про забезпечення України дизельним пальним щонайменше на рік.
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