Україна має домовленості про постачання пального: за березень-квітень імпортуються необхідні обсяги, - Зеленський

Україна має домовленості щодо постачання пального, нині у країну імпортуються необхідні обсяги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Є домовленості про постачання пального

"Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз – за березень-квітень – імпортуються необхідні обсяги. Я дякую всім компаніям – і державним компаніям, і приватному сектору", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що триває робота щодо постачання з європейськими партнерами, а також із країнами Близького Сходу.

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Президент зауважив, що це частина нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримує необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки.

Підтримка населення

Крім того, Зеленський анонсував кроки щодо підтримки населення на тлі зростання цін.

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"Ми говорили сьогодні з урядовцями й про те, як підтримати людей в умовах зростання цін – зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього, розраховую на системні рішення", - додав він

Що передувало