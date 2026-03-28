Україна може мати дефіцит дизпалива до 90%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливий дефіцит дизельного пального та повідомив про переговори на Близькому Сході щодо постачань в обмін на дрони-перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС із посиланням на інтерв’ю Зеленського для телемарафону.

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"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - сказав президент.

Україна сподівається налагодити поставки дизеля з Близького Сходу в обмін на допомогу у протидії іранським дронам.

Президент зазначив, що уряд та "Нафтогаз України" чітко окреслили потреби енергетичної безпеки країни – це дизель.

За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - це йдеться саме про дефіцит дизелю.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.

Дональд Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.

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