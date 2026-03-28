Україна може мати дефіцит дизпалива до 90%, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про можливий дефіцит дизельного пального та повідомив про переговори на Близькому Сході щодо постачань в обмін на дрони-перехоплювачі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС із посиланням на інтерв’ю Зеленського для телемарафону.
"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - сказав президент.
Україна сподівається налагодити поставки дизеля з Близького Сходу в обмін на допомогу у протидії іранським дронам.
Президент зазначив, що уряд та "Нафтогаз України" чітко окреслили потреби енергетичної безпеки країни – це дизель.
За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - це йдеться саме про дефіцит дизелю.
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
- Раніше Об’єднані Арабські Емірати допустили можливість приєднання до міжнародних зусиль з гарантування безпеки Ормузької протоки.
- Дональд Трамп розкритикував країни НАТО через відмову підтримати США у війні проти Ірану.
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Спершу вкид, " ви ж там дивіцця, до 90 відсотків вісутність"..
Потім, " але я ВАМ домовився, про постачання".
Для зебільних лохів- саме то.
Паливо, як і нафта- на ринку. Ніхто не продасть дешевше ніж є на ринку. " Домовлятися" ні з ки не потрібно, паливо купуєш у ТРЕЙДЕРІВ. Якабуде ціна- та яка буде на ринку Яка буде логістика поставки- кожен раз буде узгоджуватися.
Але для зебілів ще один раз помолитися на коміка- стенд- аппєра