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Україна може мати дефіцит дизпалива до 90%, - Зеленський

Дефіцит пального до 90%: Зеленський розкрив план дій

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливий дефіцит дизельного пального та повідомив про переговори на Близькому Сході щодо постачань в обмін на дрони-перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ВВС із посиланням на інтерв’ю Зеленського  для телемарафону.

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"Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую", - сказав президент.

Україна сподівається налагодити поставки дизеля з Близького Сходу в обмін на допомогу у протидії іранським дронам.

Президент зазначив, що уряд та "Нафтогаз України" чітко окреслили потреби енергетичної безпеки країни – це дизель.

За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - це йдеться саме про дефіцит дизелю.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом в Обʼєднаних Арабських Еміратах. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Близький Схід (362) дизпаливо (1383) інфраструктура (609) дизель (38)
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Топ коментарі
+18
За його словами, в Україні можливий дефіцит пального на 90% - це йдеться саме про дефіцит дизелю. цей зрадник говорить про те.що він найближчим часом і вчинить для України і українців...
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28.03.2026 15:22 Відповісти
+17
в начале твоей войны ты гнида делал это с гражданским бензином, потом с электричеством, теперь с логистическим и военным дизелем с дурноватыми кэшевребэками
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28.03.2026 15:30 Відповісти
+16
" Отєц нації", не менше.
Спершу вкид, " ви ж там дивіцця, до 90 відсотків вісутність"..
Потім, " але я ВАМ домовився, про постачання".
Для зебільних лохів- саме то.

Паливо, як і нафта- на ринку. Ніхто не продасть дешевше ніж є на ринку. " Домовлятися" ні з ки не потрібно, паливо купуєш у ТРЕЙДЕРІВ. Якабуде ціна- та яка буде на ринку Яка буде логістика поставки- кожен раз буде узгоджуватися.

Але для зебілів ще один раз помолитися на коміка- стенд- аппєра
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28.03.2026 15:39 Відповісти

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